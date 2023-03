El tiempo no pasa en vano, dicen, y más cuando uno se reconoce gritando sin voz en un concierto de hard rock, en medio de un auditorio compuesto en mayoría por hombres serios de mediana edad. Es un espejo fiel en el cual mirarse. A las 8 pm el estadio de San Marcos parece integrado por ciudadanos responsables y dedicados. Solo que esta vez se han permitido la licencia de vestirse con polos negros y la misma pinta en general de cuando tenían 15 0 16 años y los casets de Def Leppard y Mötley Crüe circulaban entre las manos más rápido que el escaso dinero. El rock & roll era entonces, y sigue siendo hasta ahora, a pesar de sus achaques y dolores de pies o lumbares, una fenomenal válvula de escape hacia ese lugar desconocido que habita en nosotros y nos hace sentir acompañados, energizados. Nos hace sentir en comunidad y vivos.

Porque si hubo algo verdaderamente mágico anoche, luego de la presentación de las dos bandas mencionadas en nuestro país, fue precisamente contemplar el poder transportador de la música, una adrenalina que te devuelve de inmediato a tu versión más despreocupada. Ese viaje empezó de la mejor forma posible, con las vibraciones al tope y ese sello de atractiva decadencia que caracteriza a los californianos Mötley Crüe: fue un show de luces apabullante (no hay mejor forma de describirlo), con visuales caóticas, bailarinas como sacadas de un night club del Sunset Strip, figuras gigantes en escena y, por supuesto, cuatro músicos de mediana edad, entregados y con ganas de dar show, así el recinto no sea el de un estadio completo como en otros países.

El baterista Tommy Lee fue uno de los más aplaudidos por el público peruano. (Foto: @samshapiromedia /Facebook de Motley Crue).

El show de Crüe abre con “Wild Side”, una declaración de principios. El cuarteto sube a escena, con apoyo del guitarrista John 5 que reemplaza al viejo Mick Mars, y por la siguiente hora media no da pausa. La fiesta ha empezado y con ella el reencuentro con ese viejo rock desvergonzado, incorrecto, travieso y alborotador. Tommy Lee aporrea sus tambores como si fuera un vándalo. Nikki Sixx se pasea por el escenario con su bajo, dominando al auditorio con la mirada, como un segundo frontman de la banda. A su lado, el cantante Vince Neil, bastante golpeado por los años y la mala alimentación, se las ingenia para conectar con el público haciendo corear al estadio en “Shout at The Devil” (con cruces invertidas por todos lados), “Too Fast for Love”, “Live Wire”... un solo puño suyo levantado basta para que el auditorio haga lo propio.

Por su lado, Sixx se apodera del micro y ofrece disculpas al público por nunca haber pisado nuestro país en más de 40 años de carrera. Se lo ve contento, como había demostrado antes, en las fotos que compartió en su Instagram de su paseo por Lima. Los elogios a sus fans locales suenan sinceros y no tan populistas como coger la bandera del Perú y agitarla, pero, vamos, a nadie le importa eso. Es parte del show ante un público conmovido. Los acordes del intro de “Looks That Kill” causan otra ovación desde las gradas, sobre todo, que allá atrás viven una fiesta aparte. Vince Neil lo reconoce y los saluda con la mano y una sonrisa grande. ¿Realmente las están pasando bien o son super profesionales? Capaz son las dos cosas.

Vince Neil, el cantante de Mötley Crüe, comandó a la gente desde el principio y se la metió al bolsillo. / Mario Zapata/ GEC

Luego de un tramo dedicado a diversos covers incluidos en sus primeros discos, Tommy Lee deja su batería y se acerca al centro de la pasarela para hacer show. Es un momento extraño, por decirlo de un modo, y lleno de contraste: primero carga a una niña de seis años que estaba presente en la primera fila (la pequeña lleva audífonos de cancelación de ruido). Se lo ve enternecido. De inmediato pide a sus fans femeninas que le enseñen los senos. Y alguna por ahí lo complace. Después se pone sensible de nuevo y pide permiso para tocar el piano que le han acercado. Es el momento de la balada “Home Sweet Home”, uno de los números más anticipados y que es coreado por todo el estadio. También es una seña de que el show está llegando a su fin.

Las bailarinas Hannah Sutton y Ariana Rosado, de The Nasty Habits, pusieron el ambiente a la noche de Mötley Crüe. / Mario Zapata/ GEC

Mötley Crüe se despide con cinco bombazos de su discografía, como “Dr. Feelgood”, “Same Ol´ Situation”, “Girls Girls Girls”, “Prímal Scream” y “Kickstart my Heart”. El ambiente abajo es de fiesta y ellos se dan cuenta. Así termina la parte más divertida de este show doble. Está por empezar otra forma de disfrutar y entender el rock, una escuela con más “clase” quizá y mucho más emotiva.

Una clase de glam rock

Es el turno de los británicos Def Leppard, quienes suben al escenario con la puntualidad que caracteriza a su país. Desde el saque se comprende que son de una tradición distinta a los Crüe. Surgidos en las épocas del llamado New Wave of British Heavy Metal, dieron pronto un vuelco hacia una estilo más refinado y comercial que solo podríamos llamar “pop metal”, en el que fueron reyes indiscutibles en los años ochenta. La prueba máxima es su álbum Histerya, citado muchas veces como el “Thriller” del hard rock, por la cantidad de hits que lanzó en aquel inolvidable 1987.

Joe Elliot saluda al público peruano. / Mario Zapata/ GEC

Las canciones de Def Leppard no corren como las de Mötley Crüe. Tampoco necesitan tocar rápido para convencer, cuando lo suyo ha sido la búsqueda de la melodía precisa, el hook y la inmediatez de los coros a tres voces. Luego de un arranque con un tema nuevo (”Take What You Want”), el estadio estalla en un cántico colectivo impresionante con el ultra pegajoso coro de “Let´s Get Rocked”, de su álbum Adrenalyze (1992), para luego rendirse por completo ante los acordes de “Animal”, el primer single de su archi vendedor Hysteria. Todas las gargantas están unidas en el primer gran “singalong” de la noche. No iba a ser el último.

Las canciones de Def Leppard están hechas no para ser pogueadas sino cantadas, aún cuando el rango es exigente, por decir lo menos. El propio Joe Elliot ya no puede repetir sus mejores momentos del pasado y apela a cantar una octava mas baja, cuando no se ve obligado a hacer una voz de “Mickey Mouse” para tratar de alcanzar las notas que antes le salían tan naturales. Nadie espera que un hombre de 63 años tenga la misma capacidad pulmonar y glotis de uno de 23, y más con una vida de excesos vocales en escena. La clase, sin embargo, no la pierde y el público lo reconoce. Un poco más en forma para el oficio está la dupla guitarrera de Phil Collen y Vivien Campbell, que allá arriba hacen juegos escénicos idénticos, algo que nos trae a la mente a los “Terror Twins”, como le llamaban al tándem que armaba el mismo Collen con el recordado Steve Clarke, el fallecido primer guitarrista de Def Leppard.

Guitarrista Vivien Campbell reemplazó al recordado Steve Clarke, muerto en 1991. Desde entonces ha sido parte fundamental de la banda. / Mario Zapata/ GEC

La poderosa sección rítmica del grupo también arranca aplausos. El bajista Rick Savage comanda al grupo desde atrás y soporta el show entero solo con sus cuatro cuerdas y una actitud canchera. Fue el corazón de la noche, junto con la otra estrella de la banda: Rick Allen, el baterista de Def Leppard de un solo brazo. Sea en los momentos más acústicos como en los más enérgicos y poderosos, Allen hizo sentir el contundente ritmo maquinal de su batería hibrida y hasta se dio el lujo de hacer un solo espectacular con su instrumento que se llevó una ovación. No está demás volver a decir que se trata de un baterista con un solo brazo. Ya quisiera Lars Ulrich, de Metallica, mantener el tiempo como lo hace el buen Allen.

Por la próxima hora y media la banda desgrana sus mayores hits: “Rocket” (otra coreada salvaje en el estadio), “Rock of Ages”, “Bringing on the heartbreak”, “Foolin” y la archi popular “Pour Some Sugar on Me”, que vuelve a desatar un baile en las tribunas. Antes, las luces se pusieron convenientemente en clave baja para la balada “Love Bites”, en sintonía con la atmósfera desgarrada de la canción. Fue un gran momento de la noche, quizá superado con la llegada de “Histerya”, el momento más emotivo de una noche que ya había tenido grandes picos de emoción. Luego de las presentaciones de rigor, no quedaba más que agregar que el hit “Photograph”, de su disco “Pyromania”, que anunciaba el fin del show. A esas alturas ni Joe Elliot ni el respetable tenían garganta para llegar a la altura impresionante de ese coro. Solo quedaba intentarlo, flaquear, reírse de un mismo, y luego aplaudir a la banda y seguir aplaudiéndola más, luego de ese acorde final, por toda la música, por los niños que alguna vez fuimos y el estruendo de una visita triunfal que quizá demoró demasiado. //