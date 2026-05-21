Dormir en cuartos pequeños, sobrevivir a estafas y empezar de cero en una ciudad desconocida no parecía el inicio de una carrera musical en expansión regional. Pero así comenzó la historia de LOBEL, el proyecto solista de Facundo Bugallo, músico argentino que dejó atrás la banda Conexionistas para reinventarse en Lima y construir, paso a paso, una nueva identidad artística que hoy conecta con miles de oyentes en Latinoamérica.
El cantante recuerda que el nacimiento de LOBEL estuvo marcado por la incertidumbre y el caos. “Los primeros tiempos de Lobel fueron algo estrambóticos y caóticos, de hacer por hacer y tocar por tocar donde sea, pero esa parte del proceso fue necesaria”, afirma. Tras la separación de Conexionistas, Bugallo decidió no detenerse ni un solo día antes de lanzarse como solista, aunque admite que gran parte de ese duelo lo fue procesando sobre la marcha, mientras intentaba reconstruirse lejos de casa.
La decisión implicó abandonar Argentina y mudarse a Perú sin garantías ni contactos. “Me fui a vivir a Lima sin conocer nada ni a nadie, con dos músicos igual de locos que yo”, recuerda entre risas. El proceso no fue sencillo: vivieron apretados, enfrentaron problemas económicos y situaciones límite. Sus compañeros terminaron regresando a Argentina, pero él decidió quedarse. “Lo agradezco porque aprendí muchísimo de este lugar, pero sobre todo de mí mismo”, sostiene el artista, quien considera a Perú como su segunda casa.
Ese vínculo con Lima terminó siendo determinante también para expandir su carrera hacia México, otro país clave en el crecimiento de su propuesta. “Mis primeros pasos a México fueron gracias a estar en Perú”, explica. Esa conexión quedó reflejada incluso en la identidad visual de su proyecto y en los videoclips de El momento perfecto, su más reciente álbum, grabado entre Argentina, Perú y México. Para Bugallo, el disco representa una filosofía de vida enfocada en abrazar el presente. “Considerar perfecto lo que a uno le está pasando, más allá de cómo te haga sentir. El proceso es lo perfecto”, reflexiona.
En medio de esa búsqueda personal apareció Lo que me hacía bien, canción que terminó convirtiéndose en el punto de quiebre de su carrera y en un fenómeno inesperado. “No me lo esperaba ni de cerca, y eso lo hizo aún mejor”, reconoce. El músico cree que el impacto del tema se explica por la honestidad emocional con la que fue escrito. “Es una canción que escribí desde un estadio vulnerable y honesto, y resulta que todos nos sentimos así”, comenta sobre el sencillo que consolidó su conexión con el público de distintos países.
Hoy, después de presentarse en Buenos Aires, Ciudad de México y Lima con localidades agotadas, LOBEL intenta mantener los pies sobre la tierra mientras sigue soñando en grande. “Los sueños cumplidos son hermosos porque en un punto parecen imposibles”, dice. Sin embargo, asegura que intenta enfocarse más en disfrutar el presente que en obsesionarse con metas lejanas. “Siempre quise acompañar a la gente con mis canciones, contenerlos con ellas y acompañarlos en sus emociones”, concluye el artista.
El Dato
LOBEL
Fecha: Domingo 14 de junio
Lugar: Yield Rock
Entradas: disponibles en Joinnus