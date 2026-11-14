En una industria donde los artistas buscan ser reconocidos, Corridos del Rey eligió el anonimato. Cubre su rostro con un pasamontañas negro, lleva un sombrero tejano del mismo color y deja que sus canciones hablen por él. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su historia comienza a revelarse a través de una música que ya no habla de excesos ni de las tentaciones de la vida, sino de fe, esperanza y segundas oportunidades.

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Detrás de esa imagen enigmática hay un cantante colombiano que conoce las dificultades y que, después de años dedicado a una música muy distinta, encontró una nueva razón para cantar.

“Detrás de Corridos del Rey, de esa máscara, hay una persona común y corriente, que tocó fondo, enfrentó dificultades, supo superarlas y hoy encontró un propósito: llevar un mensaje de esperanza a través de la música y recordar que Dios debe estar presente no solo en los momentos difíciles, sino también en los de gloria”, cuenta el artista en conversación con El Comercio durante los Premios HEAT 2026 donde obtuvo el premio a Mejor canción religiosa.

Su transformación musical es reciente. Aunque canta desde los 16 años y tiene una trayectoria como intérprete y compositor, su nueva etapa musical comenzó hace apenas seis meses, cuando nació Corridos del Rey. Desde entonces, su propuesta ha ganado seguidores en distintos países, impulsada por el éxito de “Ayer hablé con Dios”, especialmente por el remix que grabó junto a Farruko que actualmente tiene cerca de 10 millones de visualizaciones.

El cambio no fue únicamente musical. Desde el inicio del proyecto decidió ocultar su rostro para que su apariencia no desviara la atención de lo que realmente quería transmitir.

“A veces nos preocupamos por cantarle al ego y a las cosas que el mundo nos da, pero se nos olvida lo realmente importante. He sabido mostrarle a la gente esa otra cara sin necesidad de mostrarme físicamente, y eso es lo que ha hecho que todo funcione”, reflexiona.

Y aunque su propuesta tiene un profundo contenido espiritual, eligió un género que tradicionalmente ha narrado historias de amores, conflictos, personajes populares y vidas al límite: los corridos mexicanos.

Su elección tiene una explicación. Creció en Colombia, un país donde la música regional mexicana ha acompañado a distintas generaciones. Recuerda la influencia de intérpretes como Vicente Fernández y Los Tigres del Norte, referentes de un sonido que hoy busca reinterpretar desde su propia experiencia.

Nueva historia

Antes de convertirse en Corridos del Rey, el músico interpretaba y componía canciones seculares, con letras sobre la calle, el ego, las drogas y los excesos. Hoy, en cambio, encuentra en sus composiciones una oportunidad para hablar de aquello que aprendió a valorar después de atravesar momentos difíciles.

Su apuesta es que las personas puedan reconocerse en esas historias, independientemente de su origen o de las circunstancias que estén viviendo. Y la respuesta, asegura, ha superado sus expectativas.

“Tengo fanáticos de todas partes del mundo, gracias a Dios, y siguen creciendo, siguen siendo muchos más”, comenta.

Con nuevas canciones y colaboraciones en camino, el intérprete prefiere no establecer límites a su carrera. Cuando se le pregunta hasta dónde sueña llegar con este proyecto, su respuesta resume la filosofía que hoy guía sus decisiones.

“Hasta donde me lleve Dios. Él es quien ha sabido abrirme los caminos. Si quiere llevarme a la Luna, a la Luna vamos a llegar y vamos a cantar”, afirma.

Entre sus deseos también figura presentarse en el Perú y recorrer otros países de Sudamérica. “Espero ir a Perú, claro que sí”, expresa.

Por ahora, Corridos del Rey seguirá cantando detrás de una máscara. No parece tener prisa por revelar su identidad. Después de tantos años buscando su lugar en la música, asegura haber encontrado algo que considera más valioso que el reconocimiento de su rostro: un propósito para su voz.