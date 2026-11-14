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Resumen

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Corridos del Rey oculta su rostro y encuentra en la música una nueva forma de transmitir fe y esperanza. (Foto: Prensa Heat)
Corridos del Rey oculta su rostro y encuentra en la música una nueva forma de transmitir fe y esperanza. (Foto: Prensa Heat)
/ CARLOS ZAMBRANO
Por Sonia del Águila

En una industria donde los artistas buscan ser reconocidos, Corridos del Rey eligió el anonimato. Cubre su rostro con un pasamontañas negro, lleva un sombrero tejano del mismo color y deja que sus canciones hablen por él. Su identidad sigue siendo un misterio, pero su historia comienza a revelarse a través de una música que ya no habla de excesos ni de las tentaciones de la vida, sino de fe, esperanza y segundas oportunidades.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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