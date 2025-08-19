Del adiós a Cazzu a la boda con Ángela Aguilar: la polémica historia de amor de Christian Nodal

Christian Nodal parecía haber encontrado un refugio tras la tormenta mediática que lo persiguió luego de su ruptura con Belinda. En 2022, en medio de ese ruido, conoció a la rapera argentina Cazzu. Al inicio, la relación se mantuvo discreta: miradas en conciertos, colaboraciones puntuales, encuentros que parecían casualidad hasta que la música los fue acercando. Poco a poco, el noviazgo se afianzó y ambos comenzaron a mostrarse juntos en escenarios y redes, sin ocultar lo que ya era evidente.

El idilio se construyó entre viajes, canciones y primeras apariciones familiares, siempre bajo la presión del ojo público. Aun así, la llegada de Inti pareció darles una brújula. Nodal hablaba en entrevistas de su nueva faceta como padre, de cómo la niña le había cambiado la vida, mientras la pareja intentaba resguardarse del escrutinio constante. Incluso, con la canción “Cazzualidades”, el cantante convirtió el vínculo en un gesto artístico, una declaración melódica que confirmaba que el amor había echado raíces. A finales de 2022, ya compartían escenario abiertamente, como aquella noche en el Estado de México cuando interpretaron juntos “Si te falta alguien”.

Christian Nodal y Cazzu durante apariciones públicas juntos en 2022, cuando confirmaron un romance que parecía consolidarse entre giras y escenarios. (Foto: Difusión)

En septiembre de 2023, la vida de Nodal cambió de manera definitiva con el nacimiento de su hija. Fue un momento íntimo y profundo: él mismo contó cómo, tras bajarse de los escenarios, lo único que quería era correr hacia la carreola donde lo esperaba Inti. En esas imágenes confesionales, describía cómo la soledad de los hoteles y los camerinos se transformaba, de pronto, en un “paquete precioso y completo”. El futuro parecía entonces escrito con ternura y equilibrio.

Pero la realidad personal torció pronto ese guion. Con el tiempo, la relación con Cazzu empezó a tensarse. Desde 2022 ya se hablaba de un romance con idas y vueltas —hasta seis rupturas previas—, pero fue el 8 de mayo de 2024 cuando ambos entendieron que lo suyo ya no bastaba. El lazo permanecía, sí, aunque más como compañeros de casa que como amantes. El silencio se volvió denso en la intimidad, y apenas dos semanas más tarde, el anuncio oficial de la separación cayó como un golpe inesperado que inundó titulares y especulaciones.

Una separación inesperada

Entonces emergió ella: Ángela Aguilar. Para muchos, su nombre no era nuevo en la vida de Nodal. Se conocieron en 2018 durante la gira “Jaripeo Sin Fronteras”, cuando Nodal tenía 18 años y ella apenas 13. En aquel entonces, Ángela era apenas una adolescente que construía su propio camino bajo la sombra imponente de la dinastía Aguilar, mientras Nodal destacaba como fenómeno de la música regional mexicana. Lo suyo parecía una amistad nacida en el oficio, un respeto mutuo que quedó en pausa durante años.

El 8 de mayo de 2024, tras la ruptura definitiva con Cazzu, esa vieja cercanía se convirtió en algo más. Apenas seis días después, el 14 de mayo, llegó el primer beso: un gesto que abrió un nuevo capítulo sentimental con la misma rapidez con la que cerraba el anterior. Para Nodal, no fue un cálculo, sino —como él lo definió— un “fluir con la vida”, el reencuentro de una historia que llevaba tiempo latente. Lo que para muchos resultó vertiginoso, para él fue simplemente inevitable.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. (Crédito: Instagram Angela Aguilar)

A finales de mayo, el vínculo se volvió oficial con una ceremonia espiritual en Roma. No fue un acto planeado con calma, sino una reacción a la amenaza de una revista que, según relató Nodal, poseía cientos de fotografías íntimas de la pareja. El evento, celebrado el 29 de mayo, buscaba blindar lo que recién comenzaba, aunque desató una tormenta de opiniones: ¿era demasiado pronto?, ¿puede alguien enamorarse con tal intensidad en cuestión de días sin arrastrar consecuencias? El público lo redujo al cliché de un triángulo amoroso, pero Nodal insistió en su versión: no había traición, solo un romance nuevo después de un adiós definitivo.

Los rumores, sin embargo, ya eran incontrolables. El calendario jugaba en su contra: ruptura el 8 de mayo, primer beso el 14, ceremonia en Roma el 29 y matrimonio civil en Morelos el 24 de julio. Apenas dos meses bastaron para transformar a Nodal en esposo de Ángela Aguilar. La decisión sorprendió a críticos y fans por igual, mientras el propio cantante brindaba su versión de los hechos.

Una nueva controversia

El reciente paso de Christian Nodal por el programa de Adela Micha no trajo la calma que buscaba. Allí, el cantante negó de manera tajante cualquier infidelidad, explicando que con Cazzu la relación había terminado en varias ocasiones antes de romper definitivamente. “Ángela no le rompió el corazón a mi hija, Ángela no existía en todo lo que duró mi relación”, insistió, aunque reconoció que la velocidad con la que dio el siguiente paso lo hace cargar con remordimiento. “De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me enamoré”.

Sus palabras, lejos de cerrar heridas, abrieron otras. La cercanía entre la ruptura y el inicio de su romance con Ángela Aguilar sigue siendo, para muchos, una prueba irrefutable de deslealtad. Al mismo tiempo, Cazzu habló desde México sobre un tema más terrenal: la manutención de su hija, Inti. Aseguró que no le parecía justa la manera en que se estaban resolviendo los acuerdos, lo que reavivó un debate paralelo sobre las responsabilidades de Nodal como padre en medio de su nueva vida marital.

La llegada de Inti, en septiembre de 2023, marcó un antes y un después en la vida de Nodal, quien se mostró profundamente transformado por la paternidad. (Foto: Instagram Nodal)

La presión mediática alcanzó también a Ángela. Un día después de la entrevista, la joven cantante apareció en una transmisión de Apple Music y terminó entre lágrimas. Confesó estar atravesando una de las semanas más difíciles de su vida. Nodal ya había anticipado el malestar de su esposa: “Mi esposa la ha pasado muy mal”. La escena expuso la vulnerabilidad de una artista de 20 años que, además de su carrera, debe sostener un matrimonio bajo una lupa constante.

En su defensa, Nodal echó mano de la historia compartida, recordando que, durante la pandemia, mantuvieron contacto por videollamadas, aunque la distancia y la diferencia de edad evitaron que algo prosperara. Para él, el reencuentro en 2024 mostró a “una Ángela más madura” y reafirmó la certeza de que quería construir una vida a su lado.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, cerca de la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos en México. (Foto: Angela Aguilar Oficial / YouTube)

Hoy, tras haber celebrado en julio de 2025 su primer aniversario de bodas, Nodal sostiene que su matrimonio es la prueba de que el tiempo le dio la razón. Ángela lo acompaña entre lágrimas y declaraciones de amor, mientras Cazzu continúa con su carrera y la crianza de Inti, desde una distancia que parece tan firme como inevitable. La historia, más que cerrarse, se transformó en un capítulo vivo de la cultura popular latinoamericana: un relato donde la música convive con la polémica.