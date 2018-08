Debido al inicio de un nuevo tratamiento de rehabilitación, Demi Lovato canceló las presentaciones que tenía confirmadas en América Latina como parte del tour "Tell Me You Love Me".

La artista tenía programado visitar México, Chile, Argentina y Brasil en el tramo latino de su gira, que iba a arrancar en noviembre en la ciudad de Santiago.

El comunicado para Chile, firmado por la empresa Live Nation (responsable de todo el tour de la cantante) y Lotus Producciones (el organizador local), asegura que Demi Lovato dejará de lado los escenarios para "enfocarse en su pronta recuperación".

Con motivo de su recuperación, @ddlovato ha cancelado su gira Sudamericana. A nombre de Lotus Producciones y Live Nation, le deseamos a Demi Lovato lo mejor ahora y en el futuro y esperamos verla pronto por Sudamérica.



Más info en el siguiente enlace: https://t.co/fCxRNRnL4M pic.twitter.com/zr0ElIW9Ze — Lotus Producciones (@lotusmusica) 8 de agosto de 2018

Si tú tenías boletos para alguna de estas presentaciones, estos son los pasos que deberás seguir, de acuerdo al país en el que adquiriste el boleto:

EN CHILE:

​Los reembolsos de boletos para el concierto en Santiago de Chile, el 14 de noviembre en Movistar Arena, estarán disponibles desde el 10 de agosto en cualquier punto de venta de Puntoticket, se pueden solicitar reembolsos hasta el 10 de noviembre de 2018. La reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual compró y demora aproximadamente 25 días hábiles. Más información aquí.



EN MÉXICO:

Para los Boletos adquiridos en Efectivo, Oxxo, Todito y Elektra el proceso será el siguiente: deberán presentarse en taquillas de la Arena CD de México o Arena Monterrey (según sea el caso del show) con sus boletos e identificación para poder solicitar su devolución a partir del 20 de agosto del 2018 en horario de oficina.



Para los boletos adquiridos con tarjeta de crédito o débito: el trámite será automático a sus cuentas, no es necesario acudir a realizar ningún trámite, la devolución se verá reflejada de 25 a 30 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 20 de agosto del 2018.

Más información en la página del promotor mexicano, Zignia Live:

Zignia Live informa: Lamentamos informarles que las presentaciones de @ddlovato en Sudamérica serán canceladas.



Consulta más información aquí: https://t.co/NdvkfDn7dR pic.twitter.com/8Z3RE3Orq1 — Zignia Live (@Zignia_Live) 8 de agosto de 2018

EN ARGENTINA:

Según informaron los productores, el reembolso de tickets para el show programado para el 17 de noviembre en el DirecTV Arena comenzará el 27 de agosto. Todos los detalles se encuentran en la página de la empresa AllAccess.

EN BRASIL:

Demi Lovato tenía varias fechas programadas en Brasil: iba a cantar en Sao Paulo, Río de Janeiro, Recife y Fortaleza. El reembolso del dinero por las entradas estarán disponible desde este miércoles previo llenado de formulario online. Todos los detalles están en la página de la promotora Eventim Brasil.