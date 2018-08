Demi Lovato y las dos semanas más difíciles de su vida

Demi Lovato puso en suspenso a sus millones de fans en todo el mundo. El julio ella fue internada por una sobredosis de drogas, hecho que pudo costarle la vida. Sobrevivió para relatar la experiencia y, esta vez, rehabilitarse. A continuación damos un repaso al desarrollo noticioso de su hospitalización.

El 24 de julio por la tarde, el portal TMZ dio la primicia mundial de que Demi Lovato, ex estrella de Disney, había sido evacuada desde su casa a un hospital de Los Ángeles (California, EE.UU.). De inmediato, ella se convirtió en el tema más comentado en redes sociales.

Días antes de conocerse su internamiento, Demi Lovato fue noticia por el tema "Sober" ("Sobria"), donde confesó haber recaído en el consumo de drogas. Dicho problema, con el que convive desde que era una cantante adolescente, le causó muchos problemas. Por ejemplo, en 2010 vino a Perú a cantar con los Jonas Brothers, pero a consecuencia del abuso de sustancias peleó con una bailarina y suspendió su presentación.

Cuando fue hallada intoxicada en su domicilio, la persona que llamó a los paramédicos pidió no encender la sirena de la ambulancia para no llamar la atención.

En un reporte posterior, TMZ indicó que Demi Lovato tuvo problemas en los primeros días de su recuperación, incluyendo náuseas y una fuerte fiebre. Se supo también que la cantante no quiso revelar a los médicos el nombre de la droga que la puso al borde de la muerte.

Una vez Demi Lovato estuvo fuera de peligro, no faltaron las amistades que quisieron desligarse de cualquier responsabilidad por el peligroso hecho. La cantante, vale resaltar, había asistido a una fiesta horas antes de ser ingresada de emergencia al hospital.

"No estuve con Demi cuando ocurrió el incidente, pero ahora estoy con ella, y continuará siendo así, porque ella significa todo para mí. (…) No hay necesidad de ninguna negatividad hacia los que se preocupan por Demi en este momento", escribió Dani Vitale, su amiga y bailarina. Por aquel entonces YouTube suspendió el enlace del documental"Simply Complicated", donde la cantante narra su lucha por vencer la adicción.

De igual modo, la noticia de su internamiento hizo resurgir en las noticias los dramas del pasado, como el que su padre, otro adicto a las drogas, abandonó a su familia.

Este domingo, al cumplirse casi dos semanas desde el susto, Demi Lovato compartió un comunicado donde agradece a quienes se preocuparon por ella y resaltó que la lucha contra su adicción es un proceso.

"Siempre he sido transparente sobre mi viaje con las adicciones. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que necesito seguir sobrellevando y aún no lo he logrado", dijo.