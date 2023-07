Demi Lovato reveló que actualmente tiene discapacidad visual y auditiva a causa de la sobredosis de heroína que tuvo en el 2018, lo que derivó también en un infarto y derrame cerebral.

“Cuando pienso en las cosas, lo más cercano a lo que me arrepiento es cuando tomé una sobredosis… esa sobredosis me causó muchos daños. En realidad me causó una discapacidad. Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy”, indicó Lovato.

En ese sentido, la cantante agregó también que no conduce autos porque su rango de visión quedó reducido. “Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión […], por lo que es un recordatorio constante de permanecer en el camino correcto porque no quiero que eso vuelva a suceder”, comentó.

¿Cuándo ocurrió la sobredosis de Demi Lovato?

El 24 de julio de 2018, Demi Lovato fue internada debido a la sobredosis de heroína a la que se indujo. La artista compartió que ahora está sobria y recibió una serie de tratamientos antes de trabajar en su álbum Holy Fvck de 2022 .

“Afortunadamente, en el estado mental en el que estoy ahora, ya sabes, estar sobrio, tener la cabeza despejada, solo pienso en un espacio mental más positivo y no me estoy enfocando en la vergüenza en absoluto”, agregó Lovato.

Sobre el estilo musical de Demi Lovato

La cantante ha tenido varios estilos musicales en los últimos años, pasando del pop al rock con su próximo álbum “Revamped” que será estrenado en setiembre. Sin embargo, de acuerdo con la artista, no cierra por completo la posibilidad de interpretar canciones pop nuevamente

“Nunca digo nunca porque nunca se sabe lo que sucederá. […] Fue solo el camino que tomé en ese momento y luego, cuando comencé, me puse sobrio y estaba reevaluando todo en mi vida, incluida mi música, y pensé: ‘¿Qué me hace feliz?’. Me respondí: lo que me hace feliz es escuchar música rock e interpretar música rock’”, narró Lovato.