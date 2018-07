Demi Lovato y "Sober", la canción donde confiesa su recaída a las drogas

"No tengo excusas para todo estos adioses. Llámame cuando se haya terminado, pues estoy muriendo por dentro". Así empieza "Sober", reciente canción con la que Demi Lovato confiesa su recaída a las drogas. El tema subido a YouTube cobra una macabra actualidad, pues ella fue internada este martes en lo que se presume es una sobredosis de heroína.

Se trata de la primera estrofa del tema, la cual también hace referencia directa al síndrome de abstinencia: "Despiértame cuando las convulsiones hayan terminado. Y los fríos sudores desvanecido. Llámame cuando se acabe y yo misma haya reaparecido".

En las siguientes estrofas, Demi Lovato es más directa en cuanto a su adicción. "Mamá, lo siento, sobria ya no estoy más. Y papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el suelo. Para los que nunca me dejaron, ya hemos ido por este camino antes. Lo siento mucho, sobria ya no estoy".

Al decir "papi", Demi Lovato se refiere a Eddie de la Garza, su padrastro desde 1995. Su verdadero progenitor, Patrick Lovato, falleció en 2013. Él abandonó a su familia por concentrarse en su propia adicción a las drogas.

En otro momento de la canción, Demi Lovato pide perdón a sus fans por verla recaer otra vez. "Quiero ser un modelo a seguir, pero solo soy humana", dijo. El tema termina con la promesa de que conseguirá ayuda. Lo que sigue es historia conocida.