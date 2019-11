“Amo la persona que soy en este momento”, dijo la cantante Demi Lovato a un auditorio lleno durante la Cumbre Teen Vogue el pasado 2 de noviembre. “Lo que veo en el espejo es alguien que ha superado bastante. He pasado por mucho y genuinamente veo a una peleadora. No veo a una campeona allí, pero veo a una luchadora y a alguien que va a luchar sin importar los retos”, añadió la cantante de 27 años.

► Kiss se presentará en Perú el 2 de mayo de 2020 como parte de su tour End of the Road”

La entrevista, realizada por la editora de la revista juvenil, Lindsay Peoples Wagner, era la primera que la intérprete daba luego de sufrir una presunta sobredosis en 2018 que llevó a que fuera hospitalizada.

► Sebastián Yatra: cuando naces con dinero, pero tienes que ganarte la fama

Ese fatídico 24 de julio, la exestrella de Disney fue transportada por ambulancia desde su hogar en Hollywood Hills justo antes de mediodía. Según la publicación sobre celebridades TMZ, Lovato había estado celebrando con sus amigos desde la noche anterior y había preparado una dosis de naloxone, un medicamento que bloquea los efectos de los opioides, en caso de una emergencia de este tipo, prevención que terminó salvándole la vida pues permitió que fuera revivida por los presentes.

Lovato ya había presagiado su recaída después de seis años de sobriedad en la canción titulada “Sober” (“Sobria”) publicada un mes antes.

“Momma, I'm so sorry, I'm not sober anymore / Mamá, lo lamento tanto, ya no estoy sobria

And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor / Y papi, por favor perdona por las bebidas derramadas

To the ones who never left me / A aquellos que me dejaron

We've been down this road before / Ya hemos recorrido este camino

I’m so sorry, I’m not sober anymore / Lamento tanto que ya no estoy sobria”

CAE UNA ESTRELLA

Dos semanas después, en un post de Instagram ya desaparecido, la cantante “agradeció a Dios” por haberla mantenido viva. “Siempre he sido transparente en mi camino con la adicción. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o disminuye con el tiempo. Es algo que debo sobreponerme continuamente y no lo he hecho todavía”, escribió.

Esta no es la primera vez que la cantante hablaba de su adicción con las drogas. En 2012 protagonizó un documental de MTV titulado “Demi Lovato: Stay Strong” (“Demi Lovato: mantente fuerte”) donde muestra su paso por la rehabilitación y su recuperación. Cinco años después realizó otro documental, esta vez para YouTube Premium, titulado “Simply Complicated” (“Simplemente complicado”) donde revelaba más detalles de sus problemas con las drogas, bulimia, el bullying y el trastorno de bipolaridad.

En el mismo, Demi Lovato reveló que probó cocaína por primera vez en 2009, cuando tenía 17 años. “Estaba asustada, porque mi mamá me dijo que mi corazón podía explotar si lo hacía, pero lo hice de todos modos y me encantó”.

La también actriz explicó que su padre, Patrick Martin Lovato, también abusaba sustancias y Demi siempre se preguntó que había encontrado en ellas que lo había llevado a abandonar a su familia.

En noviembre de 2010, Lovato entró a un centro de rehabilitación por primera vez luego de un altercado con una de sus bailarinas que terminó en una agresión física. Sin embargo, la cantante no abandonó las drogas hasta enero del 2013, cuando entró a una casa de sobriedad en la que habitó por un año. Este alejamiento de las drogas, que ella describió como “difícil”, duró hasta el 2018, cuando volvió a caer en sus adicciones.

Demi Lovato dijo haber probado drogas desde adolescente. (Foto: ddlovato)

UNA NUEVA RECUPERACIÓN

Al recibir el alta médica en 2018, Demi Lovato volvió a un centro de rehabilitación, aunque se mantuvo en reserva sobre qué decir a los medios. En las redes sociales mantuvo también un inusual hermetismo, aunque publicó algunas imágenes de eventos importantes que la mostraban recuperada.

“Estoy tan agradecida por las lecciones que aprendí este año. Nunca tomaré otro día viva por hecho, incluso los malos”, escribió en Instagram Stories la cantante durante el año nuevo.

“Siempre he sido transparente en mi camino con la adicción. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparece o disminuye con el tiempo. Es algo que debo sobreponerme continuamente y no lo he hecho todavía”

Demi Lovato.

Lovato también criticó los rumores publicados por algunos medios respecto a su salud. “Siento que si el mundo necesita saber algo, les diré yo misma… Estoy sobria, feliz de estar viva y cuidándome a mí misma”. Entre su rutina de ejercicios incluyó el jiu-jitsu, logrando incluso sacarle un diente a su entrenador de un puñetazo en un post publicado en las redes sociales.

Mostrando que está lista para volver a los escenarios, en mayo de este año Demi Lovato contrató a Scooter Braun como representante. El poderoso mánager, quien también representa a Justin Bieber y a Ariana Grande, es recordado por la pública animadversión que le presenta Taylor Swift.

Ese mismo mes la artista publicó varias fotos donde aparecía en bikini en Bora Bora. Además de los demonios de las drogas, Lovato también ha hablado de sus problemas con su imagen corporal y su lucha contra la bulimia.

Más recientemente, el 25 de junio, Lovato reveló que está preparando un nuevo álbum que le permitirá dar su versión de la historia “sin importar a quién no le guste”.

En la entrevista el pasado 2 de noviembre Lovato volvió a recalcar la importancia de “aceptación corporal”. “Escuchamos todo el tiempo términos como ‘positividad corporal’ pero siendo honesta no siempre me siento positiva respecto a mi cuerpo. (…) No me tengo que mentir a mí misma y decirme que tengo un cuerpo increíble… solo tengo que decir que ‘estoy saludable’. Con esa oración, expreso gratitud y expreso que estoy agradecida por mi fuerza.

Sobre sus planes futuros, la cantante confirmó que tiene nueva música en camino, aunque no dio una fecha de salida.

“Es importante el recordar que estoy siendo muy cuidadosa de volver a meterme a las cosas. He decidido tomar mi tiempo con esto, así que cuando el tiempo sea el correcto para lanzar nueva música, la soltaré… me muero por lanzar nueva música”, añadió.

Cuestionada sobre si cambiaría en algo su carrera, Lovato aseguró que “No cambiaría la dirección de mi vida por nada… no lamentaría nada. Amo la persona que soy en este momento”.