En plena gira Greetings from Your Hometown Tour, los Jonas Brothers sorprendieron a los miles de asistentes del MetLife Stadium de Nueva Jersey con una invitada inesperada: Demi Lovato. La cantante apareció sin previo aviso para unirse a Joe Jonas en la interpretación de This Is Me y Wouldn’t Change a Thing, canciones que marcaron a toda una generación gracias a la saga Camp Rock de Disney Channel.
Era la primera vez que ambos compartían escenario en 15 años, desde su recordada separación mediática. La presentación transformó el recinto en una cápsula del tiempo para quienes crecieron con estos musicales juveniles, reviviendo la nostalgia y la química artística que siempre los caracterizó.
El momento tuvo un valor especial para los fans, ya que Joe y Demi fueron pareja en 2010, poco después del rodaje de Camp Rock 2, y desde entonces no habían vuelto a coincidir de esta forma. A sus 35 y 32 años, respectivamente, demostraron que las diferencias quedaron atrás, regalando a su público una actuación cargada de complicidad y energía.
En redes sociales, el reencuentro se viralizó rápidamente, acumulando más de 40 millones de reproducciones y miles de comentarios celebrando el dúo. “Es como volver a mi adolescencia”, comentaron varios usuarios.
La presencia de Demi Lovato no fue la única sorpresa de la noche inaugural de la gira, que agotó todas sus entradas. Los Jonas Brothers también recibieron en el escenario a Switchfoot, Dean Lewis y Jesse McCartney, quien interpretó su éxito de 2004 Beautiful Soul.
La gira JONAS20 Greetings From Your Hometown Tour celebra los 20 años de trayectoria de Joe, Kevin y Nick Jonas, repasando sus capítulos como grupo y sus proyectos en solitario. Con más de 50 fechas confirmadas en Estados Unidos, el tour continuará hasta mediados de noviembre, prometiendo más momentos memorables para sus seguidores.
