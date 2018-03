Depeche Mode en Lima: las leyendas de la música en 12 canciones

Depeche Mode regresará a Lima para dar un esperado show este 18 de marzo en el Estadio Nacional, a nueve años de su primera visita. “Siempre que salimos de gira, cada vez tocamos para más gente, es increíble en esta etapa de nuestra carrera", declaró Martin Gore, el guitarrista y compositor principal del grupo.

Para esta nueva entrega, Depeche Mode contó con Anton Corbijn, el imaginativo fotógrafo responsable de los videos más representativos del grupo, quien regresó a la realización de la producción y conceptos visuales de la actual gira. A pocos días de su reencuentro con el público peruano, repasamos los tonos que macaron esta banda.

"Just Can't Get Enough" - "Speak & Spell", 1981

Inicios de la banda de Basildon, de sonido contagioso y aun parte de los playlist de numerosas fiestas entre ochenteras y de música diversa. En aquel entonces Vince Clarke sería parte esencial del sonido, quien partió para luego formar el también popular dúo Erasure.

Video de "Just Can't Get Enough" del disco debut "Speak & Spell" (1981) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Everything Counts" - "Construction Time Again", 1983

Con la incorporación de Alan Wilder desde su segundo material, "A Broken Frame"(1982), el grupo desvió camino hacia una mayor experimentación sonora. Este track refiere en tono cínico a la codicia y corrupción.

Video de "Everything Counts" del disco "Construction Time Again" (1983) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Stripped" - "Black Celebration" (1986)

El disco de la inmersión completa de Depeche Mode hacia áreas más sombrías del ser, aquellas que se asociarían más a la identidad del grupo. Esta es una curiosa canción de amor que, con la metáfora quizá perturbadora del coro, cuenta anhelo por despojarse de toda máscara.



Video de "Stripped" del disco "Black Celebration" (1986) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Strangelove" - "Music for the Masses", 1987

​Uno de los discos esenciales del sonido electrónico en los ochentas, considerado altamente influencial y revolucionario. Este single habla de "dolor", mas no solo físico ni 'sufrido', y es de los primeros que diserta sobre masoquismo entrelazado con la sexualidad y el amor.

Video de "Strangelove" del disco "Music for the Masses" (1987) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Never Let me Down Again", "Music for the Masses, 1987

De los temas de mayor impacto en la audiencia durante sus conciertos y un esencial. El estruendo de voces corales entre sobrecogedores y gloriosos del final parecen evocar una curiosa realización de estar vivo en un track que hace aparente alusión al consumo de drogas.

Video de "Never Let me Down Again" del disco "Music for the Masses (1987) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Enjoy the Silence" - "Violator", 1990

Himno de un disco pilar de la electrónica, es virtualmente imposible no haber sido expuesto alguna vez a sus sintetizadores. En la paranoia por el quiebre de la utopía en una relación, reza: "Las palabras son vacías y olvidables, innecesarias y solo pueden hacer daño".

Video de "Enjoy the Silence" del disco "Violator" (1990) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Personal Jesus" - "Violator", 1990

​"Tu propio Jesús personal, alguien que escuche tus plegarias, alguien a quien le importe", aquí Martin Gore, encargado de las líricas, realiza uno de sus primeros y más evidentemente referenciales tracks a su visión particular de la religión interconectada con el deseo y el amor.

Video de "Personal Jesus" del disco "Violator" (1990) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Walking in my Shoes" - "Songs of Faith and Devotion", 1993

En una suerte de infierno de Dante, las letras no piden absolución, sino entendimiento por las circunstancias del ser humano, "el destino hizo de mí el chivo expiatorio". En el clip del disco más eléctrico del grupo, dos figuras danzan en máscaras de ave como alegoría del amor y el sentimiento de redención y transformación que encuentran en él.

Video de "Walking in my Shoes" del disco "Songs of Faith and Devotion" (1993) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"It's No Good" - "Ultra", 1997

De sus temas más recordados y sus letras más cínicas que describen obsesión, con un cameo del director Anton Corbijn, Dave Gahan declara en el clip con rictus charlatán "estaré bien, esperaré paciente a que veas las señales y vengas corriendo a mis brazos abiertos."

Video de "It's No Good" del disco "Ultra" (1997) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"I Feel Loved" - "Exciter", 2000

​Destacado track de uno de los discos más cuestionados de la carrera del grupo, sonido e imágenes se unen a graficar el concepto del álbum en una húmeda y calurosa fiesta, ajenos en la niebla del aturdimiento al ruido de la ciudad que llega a ellos con la irrupción de policías.

Video de "I Feel Loved" del disco "Exciter" (2000) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Precious" - "Playing the Angel", 2005

​De historia más concreta y emotiva, esta composición de Martin Gore fue dirigida a su hija con motivo del divorcio de su madre. "Lo precioso y frágil necesita cuidado especial. Dios mío, ¿qué hemos hecho contigo?" entona Dave Gahan con empatía y sentida expresión.

Video de "Precious" del disco "Playing the Angel" (2005) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

"Should Be Higher" - "Delta Machine", 2013

Nueva demostración de la recurrente ambigüedad en composiciones de la banda, esta vez de parte de Dave Gahan y con un "higher" que puede tener varias acepciones. Aparente tema sobre amor y ansiedad de separación, fue de los tracks mejor recibidos en etapas recientes y de sonido tanto reminiscente a sus producciones más exitosas.

Video de "Should Be Higher" del disco "Delta Machine" (2013) de Depeche Mode. (Fuente: YouTube)

Bonus: "Where's the Revolution?" - "Spirit", 2017

​Primer single del regreso al ruedo de Depeche Mode con "Spirit", cuya gira los reencuentra con el público peruano este 18 de marzo. Letras que exclaman decepción ante la autoindulgente sociedad actual son parte de una de las declaraciones más políticas de toda su carrera.