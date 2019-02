Desire Mandrile:"Nunca me fijo en el futuro, yo soy una artista de placer"

Con estilo único, la intérprete Desiré Mandrile ofrecerá un gran concierto mañana jueves en el Teatro Británico. Hará un repaso por su celebrado álbum “Intensidad” y presentará algunas de sus nuevas canciones.

En entrevista con El Comercio, la cantautora peruana adelantó detalles de su presentación y la música que ofrecerá. “Este espectáculo será una gran puesta en escena. Los nuevos temas tienen una gran carga emocional. Tratan de reconectar con uno mismo. Hablan de explosionar y de ser libres. Además, antes de cada canción contaremos las historias que hay detrás”, cuenta Mandrile.

La artista explica que su nueva producción tiene mucha más fuerza y carácter, más control en los mensajes, sobre todo en el campo del desarrollo personal, pero también combina distintos estilos. “Ahora la banda y yo hemos querido experimentar con la saya y con el pop. Tratamos de mantener todo muy rico. Sin duda estamos emocionados con los nuevos temas porque sentimos que de algún modo hemos crecido”, dice.

Consultada sobre si esta fusión de ritmos peruanos seguirá funcionando en la industria musical, ella responde: “Nunca me fijo en el futuro, yo soy una artista de placer. No estoy viendo qué es lo que va funcionar o no. Me gusta simplemente crear, sobre todo me divierto. Es como he llevado mi carrera toda la vida, de manera más artística. Cada tema tiene una libertad creativa distinta. Yo nunca he sido influenciada por ningún trabajo. Si veo un ritmo que me gustó mucho, empiezo a fluir con el tema”.

La intérprete señala que si bien está familiarizada con ritmos como el reguetón y el latin pop, aún no consigue ser atrapada por estos géneros. “Los ponen en cualquier lugar y los bailo (risas). Pero aún no me llaman para el tema de crear. Me gusta escucharlos pero aún no me llenan del todo. Usualmente creo lo que en el momento me fluye. Me gusta que sea espontáneo, transparente y honesto. Eso es lo que marca tendencia en mis melodías. Nunca diré no a nada, solo pienso en las cosas que pueden ir saliendo”, revela.

METODOLOGÍA PROPIA

Desiré Mandrile también brinda detalles sobre su experiencia como ‘coach’ musical: “Algunas veces me contrataban en programas de televisión para entrenar en canto. Pero yo quería hacer algo distinto en ese tema. Abrí un taller para aplicar una nueva metodología que vaya más por el lado del descubrimiento artístico del intérprete o el cantautor. Quería enfocarme más en el lado emocional y del concepto. Ahora tengo un equipo de ‘coaches’ que entrené bajo mi metodología y hoy el taller suma más de 300 miembros”.

En el concierto de mañana la cantante peruana estará acompañada por el saxofonista cubano Abel García. Además, contará con la actuación de Juan Pablo Lostannau, quien es además director artístico y subirá a escena con todo su equipo de danza.