Devin Lima, el vocalista del grupo LFO, murió a los 41 años

El vocalista de la banda pop estadounidense LFO (Lyte Funky Ones), Devin Lima, falleció la mañana de este miércoles a los 41 años después de una dura batalla contra el cáncer.

Según reveló el portal TMZ, el cantante de la boy band de los años 90 fue diagnosticado con cáncer suprarrenal en etapa cuatro a principios del presente año.

La muerte de Devin Lima es la segunda tragedia que enluta a la agrupación pop tras el deceso de Rich Cronin, también cantante, a causa de Leucemia en 2010.

LFO fue una agrupación muy popular en los años 90 y estuvo conformada por tres miembros: Devin Lima, Rich Cronin y Brad Fischetti.

Su mayor éxito fue "Summer Girls" (1999) con el que alcanzó el tercer puesto de la prestigiosa lista Billboard Hot 100. Otros temas del grupo fueron "Girl on TV", "Every Other Time" y "Perfect 10".

El grupo planeaba hacer una gira este 2018, pero lamentablemente a Devin Lima le detectaron un gran tumor en que complicaba varios órganos, incluido el corazón. Tras operarse en 2017, se detectó que era maligno y terminó en etapa 4 del cáncer.

Devin Lima nació el 18 de marzo de 1977 en Boston, Estados Unidos. A la par de la música, Lima también llevaba una espontánea carrera como actor, apareciendo en "Longshot" (2001), "American Pie Presents: Beta House" (2007) y "All That" (1994).