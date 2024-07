Durante la décima edición de los Premios Platino, celebrada en Madrid, Reynaldo Pacheco (La Paz, 1987) llevó a la audiencia en un viaje imaginario por los majestuosos Andes al compás de una joya musical peruana creada por la emblemática cantautora Chabuca Granda: “La flor de la canela”. Aquella noche mágica, el actor boliviano, con su prodigiosa voz, cautivó a los asistentes, especialmente a productores peruanos.

“A raíz de esa gran experiencia me llamaron de Del Barrio Producciones para proponerme hacer un casting para el papel de Johnny Orosco en ‘Tu nombre y el mío’. Dado que no encontraban al actor adecuado, decidieron ampliar la búsqueda internacionalmente. Desde Los Ángeles, envié varias audiciones con diferentes matices, incluyendo interpretaciones musicales. Finalmente, hace tres semanas me confirmaron que había sido seleccionado”, comenta Pacheco emocionado.

Producida por Del Barrio y dirigida por Michelle Alexander, la telenovela “Tu nombre y el mío” se basa en la vida de Deyvis Orosco, quien enfrenta el desafío de mantener el legado musical de su padre, Johnny Orosco, tras su trágica muerte, mientras persigue sus propios sueños.

“Cuando me enteré de que se estaba realizando este proyecto, sentí una gran ilusión y afinidad, ya que entiendo la importancia que tiene no solo en Perú, sino también en varios países sudamericanos. Bolivia fue la cuna de Johnny Orosco, el país que le brindó la fama y el reconocimiento que ni Argentina ni Perú le habían dado en su momento”, asegura Reynaldo. “Este proyecto es una súper oportunidad para mí, para entrar en este mercado y me conozcan más personas”, añade.

Legado vivo

Desde que fue seleccionado para interpretar al fundador del Grupo Néctar, el artista boliviano señala que ha profundizado en la música de la agrupación peruana, acercándose a su historia, emociones y sentimientos a través de archivos audiovisuales y material periodístico.

“Estoy muy conectado con la historia de Johnny, y tiene sentido porque él me escogió. Creo que las biografías y los personajes basados en la vida real te eligen. Estoy obsesionado con lo que este personaje me aportará. Le estoy poniendo amor y gratitud, como lo hago con todos mis proyectos. Y este tiene tanta magia que el día que hicimos la primera sesión de fotos y caracterización, a media mañana, descubrimos que era el cumpleaños de Johnny (6 de julio)”, recuerda. “Buscamos honrar su legado y mostrar cómo su música sigue viva“, enfatiza.

Las grabaciones de la nueva entrega de Alexander se iniciaron en Collique, Comas, lugar donde Deyvis Orosco pasó su infancia y adolescencia. Actualmente, se realizan en Argentina, país donde se fundó Néctar (1995), y donde, el 13 de mayo del 2007, Johnny y otros integrantes del grupo fallecieron en un trágico accidente en la autopista 25 de Mayo, en el barrio San Cristóbal de la ciudad de Buenos Aires.

“Johnny Orosco debe estar muy orgulloso de su hijo Deyvis porque ha logrado trascender y sacar adelante la marca. Además, tiene sus propios negocios y trabaja con fundaciones. Está disfrutando de lo que su padre no pudo debido a su partida prematura”, señala el actor.

Reynaldo Pacheco durante las grabaciones de "Tu nombre y el mío" en Argentina. (Foto: Del Barrio Producciones)

Entre el elenco de actores de “Tu nombre y el mío” también destacan Mario Cortijo como Deyvis, y Carolina Infante como la madre del cantante, Eva Atanacio.

Mario Cortijo, Reynaldo Pacheco y Deyvis Orosco conversan con Michelle Alexander durante las grabaciones de la telenovela en Collique, Comas. (Foto: Del Barrio Producciones)

Primeros pasos

Los inicios artísticos de Reynaldo Pacheco están vinculados al teatro del oprimido, que desarrolló en las calles coloniales y parques de La Paz junto a grupos de teatro itinerantes. Sin embargo, su carrera dio un giro significativo hace más de una década, cuando emigró a los Estados Unidos, al no encontrar en su país las condiciones necesarias para profesionalizarse como actor.

“Me fui de Bolivia porque en ese momento no había una industria cinematográfica desarrollada. Le prometí a Dios que, si lograba mi sueño de llegar a Hollywood, crearía un puente de información y educación para mi país”, confiesa el actor. “Así fue como comencé a trabajar en películas como ‘Beginners’, una de mis primeras producciones, junto a Ewan McGregor y Christopher Plummer. A partir de ahí, comenzaron a llegar muchos proyectos maravilloso”, añade.

Reynaldo también compartió roles con Sandra Bullock en la película “Our Brand is Crisis” (2015), producida por George Clooney y Warner Brothers; y en “The Man Who Shook the Hand of Vicente Fernandez” (2012), junto al legendario ganador del Oscar Ernest Borgnine y Carla Ortiz.

Por otro lado, el artista boliviano es el fundador de la escuela internacional de actuación H.A.P.A. (Hollywood Academy of Performing Arts) y cofundador de la compañía de producción sin fines de lucro Changing Stories.

“He tenido una carrera muy bendecida. En agradecimiento, fundé la escuela internacional de actuación H.A.P.A. (Hollywood Academy of Performing Arts). Aunque la fundamos en Estados Unidos, nuestra misión siempre fue conectar con países como Bolivia. Hoy en día, H.A.P.A. no solo floreció en Sudamérica, sino que también cuenta con mil alumnos graduados en Europa, Bolivia, Perú, México, Colombia e incluso Rusia, gracias a su programa bilingüe”, afirma.

“La escuela alcanzó una presencia tan significativa que me buscaron para ser profesor privado de varias jóvenes, entre ellas Camila Morrone (hijastra de Al Pacino y exnovia de Leonardo DiCaprio), Kendall Jenner y Karol G, a quien considero una persona maravillosa y la celebridad más humilde que he conocido. La preparé para su papel en la serie de Netflix ‘Griselda’. Además, tiene el mismo agente que Bad Bunny, por lo que es posible que también trabaje con él”, relata.

Para alcanzar Hollywood, Reynaldo enfrentó un camino lleno de obstáculos y adversidades. Antes de conseguir su primer papel, tuvo que superar más de 100 audiciones y rechazos, según detalla.

“La lección más valiosa que aprendí es no identificarme ni con el éxito ni con el fracaso. Aprendí a desconectar”, sentencia.

