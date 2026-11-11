Deyvis Orosco llegó a Las Vegas, Estados Unidos, para participar en las actividades previas a los Latin Grammy 2026, que celebrarán su ceremonia principal este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. El cantante peruano aprovechará su estadía para reunirse con representantes de la industria musical, participar en entrevistas y presentar los proyectos que prepara con miras a ampliar su carrera en el mercado estadounidense.

El líder de Grupo Néctar viajó acompañado de su equipo de trabajo y tiene previsto asistir a diferentes encuentros organizados durante la Semana del Latin Grammy. Su presencia en esta edición coincide con los planes que ha trazado para fortalecer su actividad musical fuera del Perú durante 2027.

“Tengo muchos proyectos en camino y estoy seguro que, con mucho trabajo y la bendición de mi padre y de Dios, podré hacerlos realidad”, señaló el cantante antes de participar en las actividades programadas en Las Vegas.

Asimismo, Orosco destacó la oportunidad de conocer de cerca el movimiento de la industria musical latina y establecer nuevos contactos profesionales. “Esta es una oportunidad para aprender, crecer y disfrutar de una noche llena de música” , expresó.

El artista busca ampliar la difusión de la cumbia peruana en escenarios internacionales, sin dejar de lado las presentaciones que mantiene junto a Grupo Néctar en Lima y otras regiones del país. En esa línea, su estrategia contempla nuevos lanzamientos, proyectos musicales y actividades que le permitan llegar a otros públicos.

La agenda de la Semana del Latin Grammy también contempla el homenaje a Daddy Yankee, quien fue elegido Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia de reconocimiento se realizará este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas.

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Peruanos nominados en los Latin Grammy 2026

La edición de este año también cuenta con representantes peruanos entre sus nominados. Eva Ayllón compite en la categoría Mejor Álbum Folclórico por Concierto de Gala (Desde el Gran Teatro Nacional), mientras que Nic obtuvo dos nominaciones en categorías de pop y FABIÁN figura entre los candidatos a Mejor Nuevo Artista.

A ellos se suma Andre, nominada por ‘La Puñalá’ en la categoría Mejor Canción de Raíces, y el músico Federico Tarazona, quien participa en la candidatura a Mejor Obra/Composición Clásica por Tríptico Sudamericano.

La ceremonia central de los Latin Grammy 2026 se realizará este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La transmisión de TNT y HBO Max comenzará a las 7 p. m. (hora de Perú), con el pre-show ‘Punto de Encuentro’, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, que incluirá la cobertura de la alfombra roja.

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