Deyvis Orosco viaja a Estados Unidos con miras a internacionalizar su música y participar en la Semana del Latin Grammy. (Foto: Instagram / @deyvisorosco)
Deyvis Orosco viaja a Estados Unidos con miras a internacionalizar su música y participar en la Semana del Latin Grammy. (Foto: Instagram / @deyvisorosco)
Por Redacción EC

Deyvis Orosco llegó a Las Vegas, Estados Unidos, para participar en las actividades previas a los Latin Grammy 2026, que celebrarán su ceremonia principal este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena. El cantante peruano aprovechará su estadía para reunirse con representantes de la industria musical, participar en entrevistas y presentar los proyectos que prepara con miras a ampliar su carrera en el mercado estadounidense.

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