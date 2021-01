Deyvis Orosco se repotencia frente a las adversidades y no deja que esta segunda ola del COVID-19 frene sus proyectos, así que relanzó su disquera Do Music Entertainment, con el que planea darle un respaldo a los talentos nacionales que buscan darse a conocer en el mercado internacional.

Además, el músico estrenó en todas las plataformas virtuales el video de su exitoso tema “Amor a primera vista” en versión salsa, una colaboración que grabó junto a Amy Gutiérrez, Cielo Torres y Combinación de la Habana.

“La versión cumbia de ‘Amor a primera vista’ fue todo un éxito cuando la lanzamos, con más de 5 millones de reproducciones en YouTube y ahora con esta nueva versión, junto a grandes talentos, esperamos que la respuesta sea más”, comentó Orosco en comunicado de prensa.

“La cumbia y la salsa son un género que el país consume y todos somos una bandera, así que hay grandes expectativas con esta canción, sobre todo porque Amy, Cielo y Combianación de la Habana tienen un público selecto y cautivo”, añadió.

Sobre cómo está manejando este año su faceta musical frente a la segu n da ola del coronavirus que envuelve al país, el cantante señaló que mientras se encuentre sano “no vamos a parar”.

“Lo que vivimos nadie lo esperaba, pero esto es lo que ratifica mi ideología de vida y hay dos caminos: el hacer y no hacer. La circunstancia hoy es diferente. No puedo tener shows, pero no puedo dejar de tener contenidos y creo que, al menos en mi caso, las adversidades sacan lo mejor de mí, y este año uno de mis proyectos más importantes es el lanzamiento de mi disquera Do Music Entertainment”, destacó.

“Siempre habrán tiempos difíciles y agradezco a Dios por mantenerme sano, pues con salud me voy de frente y se vienen grandes cosas para este año. Con mi disquera deseo ser el puente de otros artistas para que conozcan el mundo. Quiero compartir con ellos todo el conocimiento que he logrado en estos años. Así que con pandemia o sin pandemia, yo no voy a parar”, sentenció el intérprete de “No te creas tan importante”.

