Deyvis Orosco y Grupo Néctar serán parte de la celebración por los 30 años de la Defensoría del Pueblo, institución que ha preparado una actividad abierta al público para este sábado 5 de septiembre en el Estadio San Marcos.

El evento, que tendrá ingreso gratuito, comenzará a partir de la 1 p.m. y reunirá música, entretenimiento y actividades orientadas a acercar a la ciudadanía a la labor que desarrolla la institución en defensa de los derechos de las personas.

Además de Deyvis Orosco y Grupo Néctar, el público podrá disfrutar de las presentaciones de Fernando Armas, Shirley Yparraguirre y Alma Bella, entre otros artistas nacionales que participarán de la jornada.

Deyvis Orosco y Grupo Néctar llevarán la cumbia al Estadio San Marcos

La participación de Deyvis Orosco y Grupo Néctar será uno de los principales atractivos de la actividad. La agrupación llegará con su repertorio de cumbia peruana como parte de una programación que busca combinar el entretenimiento con la difusión de información sobre los servicios y acciones de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con la propuesta de la institución, la actividad busca generar un espacio de encuentro con la población y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus tres décadas de trabajo.

¿Quiénes se presentarán?

Entre los artistas anunciados para el evento se encuentran:

Deyvis Orosco y Grupo Néctar

Fernando Armas

Shirley Yparraguirre

Shirley Yparraguirre participará en la celebración por los 30 años de la Defensoría del Pueblo.

Alma Bella

Otros artistas nacionales invitados

Deyvis Orosco y Grupo Néctar participarán en festival por los 30 años de la Defensoría del Pueblo

¿Cuándo y dónde será el evento?

La celebración por los 30 años de la Defensoría del Pueblo se realizará este sábado 5 de septiembre en el Estadio San Marcos. Las actividades comenzarán desde la 1 p.m. y el ingreso será libre.

De esta manera, la institución conmemorará sus tres décadas con una actividad dirigida a toda la ciudadanía, en la que la música y el entretenimiento acompañarán la difusión de información relacionada con la defensa de los derechos ciudadanos.

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