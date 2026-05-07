Resumen

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Por Redacción EC

El Día de la madre se celebrará a ritmo de salsa con las agrupaciones Son Tentación, Barrio Fino, Septeto Acarey y Wilmer Cartagena, quienes se reunirán en el Kimbara VIP para un concierto especial el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 9 p.m., como antesala de la celebración especial.

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