El Día de la madre se celebrará a ritmo de salsa con las agrupaciones Son Tentación, Barrio Fino, Septeto Acarey y Wilmer Cartagena, quienes se reunirán en el Kimbara VIP para un concierto especial el próximo sábado 9 de mayo, a partir de las 9 p.m., como antesala de la celebración especial.

El show especial lo encabeza Son Tentación, la orquesta femenina más sonada del Perú. En esta presentación, la agrupación liderada por Paula Arias ofrecerá lo mejor de su repertorio sobre el escenario.

“Tu falta de querer”. “Sin pijama”, “Sino te hubiera conocido”, “Eres todo en mí”, “Soltera.com”, “Son de amores”, “Lo siento mi amor” y sus recientes éxitos “Ella y yo” grabado con Los 4 de Cuba’ Tributo “Venezuela en su Salsa” junto Wilmer Lozano y más.

Por su parte, Barrio Fino llegará con lo mejor de su propuesta salsa y timba. La banda ganó popularidad con el tema “Partido en dos” y actualmente sorprende con sus versiones “Tattoo”, “Mi media mitad”, “Alv”, “Apululú”.

Bajo la dirección musical del bajista cubano Reynier Pérez, Septeto Acarey se fundó en el 2014, empezaron su aventura musical con el álbum ‘Epónimo’. Con el formato tradicional de septeto (guitarra, tres, bajo, trompeta, tumbadoras, bongó y vocalistas), cuenta con éxitos como ‘Eres mi sueño’, ‘Frágil’ y ‘Enamórate bailando’.

El concierto de Son Tentación, Barrio Fino, Septeto Acarey y Wilmer Cartagena se llevará a cabo este sábado 9 de mayo, a partir de las 9 p.m. en el Kímbara VIP de Lince. Las entradas están a la venta en la boletería del local.