Diana Foronda de Área 7 presenta "Cállate", su primer tema en solitario

Diana Foronda, conocida por su trabajo con la banda de metal Área7, se aleja del sonido pesado de la agrupación que integra desde hace 18 años para presentar su proyecto en solitario.

"Cállate", el primer corte del EP de 4 canciones (todavía sin fecha de lanzamiento) que refleja experiencia individual, ya tiene video oficial en YouTube.

"Este video refleja quién soy, desde mi amor por el terror, mi dualidad entre la extravagancia y la simpleza, mi intención por dar un mensaje de transparencia personal, no está bien ser quienes no somos solo para agradarle al resto, no está bien dejar nuestros gustos solo por el que dirán, seamos justos con nosotros mismos", expresó la artista en nota de prensa del lanzamiento.



El video de "Cállate" fue dirigido por Fátima Foronda, su hermana y guitarrista de Área 7.