Puede que suene a verdad de perogrullo, pero es escandalosamente real lo que dice Diana Foronda: “Si una banda de chicos la tiene que luchar para ser visible, para una banda de chicas la lucha es el doble”. Por eso es más plausible que un festival como el Girls of Rock esté a puertas de celebrar su edición número 11 en un país como el nuestro, donde cualquier iniciativa cultural o artística lleva implícito un sacrificio. Y si es de mujeres, con mayor razón.

Foronda, vocalista de la banda Área 7 y organizadora del festival musical, afirma que esta aventura que emprende desde hace más de una década no ha sido para nada fácil. De hecho, para armar el cartel de esta edición tuvo varios problemas en encontrar a las participantes. “No voy a mencionar nombres, pero las bandas de mujeres que conocía ya no tocan más –se lamenta–. Los mismos problemas que hay dentro de la escena provocan que las bandas se aburran rápido”.

Como ejemplo menciona que, dentro de unos pocos días, su grupo, Área 7, participará en otro festival de rock peruano. “Somos la única banda de chicas allí. Y pese a que tenemos 22 años de trayectoria, nos han puesto a tocar a las 4 de la tarde, casi abriendo el show. Es muy difícil que llegues a presentarte en una hora estelar de un festival. Siempre te van a subestimar”, cuenta.

Es por eso que el Girls of Rock 11, que se realizará este miércoles 22 en La Noche de Barranco, está compuesto de varias propuestas relativamente nuevas. Solistas y bandas de chicas que empiezan a sonar fuerte en la escena local. “Cada edición del Girls of Rock es como un volver a empezar –explica Foronda–. Como suelen ser participantes que recién están apareciendo, recorremos aforos chicos, como el de La Noche. No es que eso sea molesto, pero nuestra gran meta es algún día poder llevarlo a un aforo más grande y hacerlo gratis”.

Y agrega: “Lejos de desmotivarme, eso es algo que me motiva más. Si esta edición 11 no se logró hacer algo más grande, en la 12 o a la 13 se logrará. Pero no voy a tirar la toalla”.

Diana Foronda, cantante de Área 7 y organizadora del festival Girls of Rock. (Foto: Fence Image Studio)

Nuevos sonidos

Por todo lo dicho es que el Girls of Rock 2022 trae una variedad de proyectos más que interesantes. Para empezar, el ya conocido híbrido entre nü metal, grunge y rock pesado de Área 7. Pero también el pop alternativo de la joven Aly Cat, el rock con toques de blues de La Fulana, el post-punk de Silveria, el sonido dulce de Susana Fátima, el hard rock de Diablaholics, y la fusión con tintes electrónicos de Clodmian.

Pese a que lleva el rock en su nombre, el festival se muestra mucho más abierto con los límites y alcances del género musical, como puede verse en su ‘line-up’. “Las ediciones anteriores fueron muy rockeras, muy metal, pero ahora es más kawaii o más osado. Es como un mensaje para decir que no discriminamos ningún género”, explica Foronda.

“Si vamos a empoderar este circuito –añade ella–, lo haremos incluyendo a las chicas que no necesariamente hacen rock. Porque así hagan salsa, reguetón o indie, también son subestimadas. Todas pasamos por lo mismo. Y eso es lo que nos motiva: no solo apoyar al rock, sino a una escena musical femenina que, aunque se quiera maquillar, no ha dejado de estar golpeada por lo bajo”.

Sepa más… Ruidosas y empoderadas Girls of Rock 11 se celebrará este miércoles 22 de junio en La Noche (Pje. Sánchez Carrión 199 A, Barranco). Las entradas se venden en la puerta, a S/15.