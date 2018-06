Desde hace siete domingos, los usuarios de Netflix asisten religiosamente –y frente a sus pantallas– al desvelo de la historia de uno de los cantantes más herméticos de la música latina: Luis Miguel. El morbo alrededor de la vida de "El Sol de México" ya es irresistible: un placer culposo del que pocos se avergüenzan en delatar en sus redes sociales.

Parte de este éxito se debe, sin duda alguna, a Diego Boneta, un actor que siempre estuvo ligado a los musicales y comedias 'teenagers', pero que gracias a este papel ha dado el salto estratosférico que necesitaba su carrera actoral, y también musical.

Basta recordar el primer capítulo, donde Luis Miguel revela el videoclip de "Cuando calienta el sol", y la historia de su primera novia, Mariana Yazbek.

El romance se convirtió en debate internacional, y llegó a su clímax con el término de la relación y el nacimiento de "Culpable o no", tema que vienen cantado los seguidores de la serie desde el cuarto capítulo.

"El Sol" nos deja entrar a su vida, pero Boneta, a través de su música, intenta revivir cada sentimiento que el aún adolescente sufrió. No en vano, desde el estreno de este capítulo, "Culpable o no" calienta el Top 20 de las canciones más reproducidas en Spotify. En México, la canción llega esta semana al Top 5, y el soundtrack de la serie obtiene hasta el momento 56 mil Me gusta y sigue subiendo.

En la voz de Boneta, las baladas de Luis Miguel se escuchan revitalizadas: aunque no logra llegar a los tonos vocales de "El Sol", lo intenta con gran solvencia. Al parecer, imitarlo no es un objetivo, pero sí rendirle tributo con su propio sello.

Con "La Incondicional", revelada en el séptimo capítulo, Boneta es más Boneta, pero no deja de sorprender su exactitud en los tiempos.

Pocos actores han conseguido interpretar tan bien a los artistas de algunas biopics famosas. Entre las más recientes, se pueden destacar el trabajo de Sofía Espinosa, en “Gloria” (2014), y Natalia Oreiro, en “Gilda” (2016). Boneta va por buen camino.