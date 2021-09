Conforme a los criterios de Saber más

Este 4 de setiembre será un día especial para Diego Dibós. El cantautor peruano retornará a los escenarios presenciales de la mano de TK en “Reactivando al Perú”. Celebrará la vida y la amistad. Será un reencuentro con sus inicios musicales. “Voy a dar lo mejor de mí y estoy seguro que la gente lo va a disfrutar”, destaca.

Diego Dibós, Emilio Pérez de Armas y Carlos Lescano de TK. (Foto: Sinergia Management)

“Reactivando al Perú” reunirá este sábado, a partir de las 5:00 p.m., a los más populares exponentes del rock nacional en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Además de TK, estarán Amén, Líbido, Pelo Madueño, Wicho García y Manolo Barrios de Mar de Copas. El evento tendrá una capacidad limitada y se aplicarán todos los protocolos de bioseguridad.

Vuelves a los escenarios presenciales con Reactivando al Perú de la mano de TK. ¿Qué representa este espectáculo para tu carrera?

Es demasiado importante, estoy súper emocionado porque quiero hacer cosas con la banda, volver a trabajar con ellos.

¿Van a seguir haciendo cosas juntos después de esta presentación?

Eso te lo confirmo, vamos a grabar un nuevo disco, ya estamos trabajando en eso.

Han pasado quince años desde que TK, siendo una de los grupos más representativas del rock peruano, decidió separarse por “hechos irreconciliables”. ¿Qué motivó tan drástica decisión?

Siempre he pensado que las cosas sucedieron muy rápido en TK. Al año que comenzamos ya teníamos un MTV Latino, sonábamos en todas las radios, girábamos en todo el país, era una locura. Éramos chibolos grabando un disco en Miami con los mejores productores de Latinoamérica, con disqueras multinacionales buscándonos para firmar con ellos. Creo que todo sucedió muy rápido y eso hizo que perdiéramos la brújula, la paciencia y algunos nos mandáramos al diablo.

¿Cómo fue ese primer reencuentro, el del 2016, luego de tantos años de distanciamiento?

Fue muy lindo. Recuperar la amistad de Emilio Pérez de Armas ha sido una de las cosas más grandes que me ha pasado en la vida, porque realmente siempre fuimos amigos, nos volvimos inseparables, dejar de verlos diez años fue duro para mí. La amistad es algo que tenemos que conservar siempre, así no tengamos guitarra, así no tengamos nada.

La pandemia obligó a los artistas a reinventarse a optar por presentaciones online. ¿Qué rescatas de esa experiencia?

La pandemia y los conciertos online me han hecho darme cuenta que no hay nada más hermoso que poder mirar a la gente a los ojos en vivo, ahora valoro más el tener al público frente a mí.

En abril de este año Diego libró una dura batalla contra el COVID-19.. (Foto: Press Management & Booking)

Vuelves a escenarios presenciales después de casi cinco meses de haber librado una batalla tenaz contra un enemigo invisible, que no da tregua. ¿Cómo ves la vida ahora?

Ni mejor, ni peor, la veo desde otra dimensión. Hoy en día cada situación que me pasa, buena o mala, la disfruto, la analizo. Tomo las cosas con un poco más de calma, disfruto cada segundo de lo que hago, aprendo de mis errores. Me gusta estar metido en un montón de cosas, me encanta trabajar; pero a veces hay que saber decir “no”. Lo más importante es la vida, la tranquilidad, ser felices. Si nos llenamos de miles de cosas, no vamos a ser cien por ciento felices. Mi viejita siempre me dijo que de lo malo saque lo bueno, y eso lo tengo grabado en el cerebro. Inclusive tengo una canción que se llama “Amor y dolor” que habla justamente de eso: para conocer el amor en su verdadera dimensión tienes que pasar por el dolor.

¿Consideras que en tu vida hay un antes y un después de esta enfermedad?

Claro que sí. Va de la mano con valorar cada segundo de mi vida, despertarme y agradecer por lo bueno y lo malo.

-¿Cómo fue el proceso de recuperación?

No podía caminar, tuve que aprender a caminar otra vez, los músculos se me fueron, tuve que hacer rehabilitación. La voz también se me cayó, estaba desgastada, no podía hablar bien, no podía cantar. Aún no estoy al cien por ciento en el canto, estoy trabajando en eso, pero me gustan tanto los escenarios que acepté cantar, voy a dar lo mejor de mí y estoy seguro que la gente lo va a disfrutar.

-En los últimos años, antes de la pandemia, hemos visto que festivales que nacieron siendo exclusivamente de rock, como lo es Reactivando al Perú, fueron incluyendo poco a poco géneros como salsa, reguetón, cumbia.... ¿Por qué crees que esto ocurre?

A mí me gusta de todo y a mucha gente también. Me parece paja encontrar en un festival todos los géneros y también me parece paja que haya un festival específicamente de salsa o de rock. Creo que ambas cosas son cien por ciento válidas.

¿Qué proyectos tienes para lo que resta del año?

Este año comenzó con un concierto que celebraba mis 20 años de música desde casa. Está en todas mis redes, luego se convirtió en un disco, después me enfermé. Salí con todas las pilas de esa etapa y compuse “Héroes”, una canción para mis amigos doctores, enfermeros y enfermeras, mis amigos de primera línea que me ayudaron a salir de esto. Ahora estoy abocado al cien por ciento a los conciertos con TK. Se vienen más presentaciones y un nuevo disco con ellos, que de no mediar inconvenientes estará listo para fin de año. Para mediados del próximo año planeo lanzar mi nuevo disco como solista.

EL DATO

Las localidades para 100% Rock Peruano - Reactivando al Perú están disponibles en la página de Joinnus desde s/.90 nuevos soles General, s/.140 nuevos soles Vip y Platinum s/.180.

VIDEO RECOMENDADO

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR