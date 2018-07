Diego Torres: "Mi música siempre ha sido inquieta"

Aunque Diego Torres no ha publicado nueva música desde hace tres años, sus canciones nunca han dejado de sonar. Temas como "Tratar de estar mejor" (1994), "Penélope" (1996) y "Usted" (2001) se mantienen igual de vigentes que en sus años de lanzamiento en diversas plataformas musicales. Hoy, el cantante argentino regresa con "Un poquito", tema en conjunto con Carlos Vives, y anuncia un disco con la misma esencia musical de sus inicios.

—En el videoclip de "Un poquito", Vives y tú luchan por la atención de una mujer. ¿Te has topado con una situación similar?

La idea surge a partir de un juego. Lo de ganar la atención de la directora del cásting es como una especie de prueba a la que todos en algún momento de la vida nos enfrentamos, agregándole el género de la comedia, claro está. El video refleja la frescura que la canción propone.

"Un poquito", por Diego Torres y Carlos Vives. (Video: YouTube)

—El tema llega después de tu último lanzamiento musical en el 2015. Tiene toques de vallenato y pop. A lo largo de estos años, ¿has logrado identificarte más con un sonido específico?

Mi música desde el comienzo ha sido una fusión de ritmos. En los primeros temas, como "Tratar de estar mejor", había reggae. De repente entraba el cajón, la guitarra española y así me terminé juntando con artistas de diferentes partes del mundo como Juan Luis Guerra. Esta canción es un punto de encuentro ideal para juntarme con Carlos [Vives]. A partir de ahí surgió la invitación para que formara parte del tema.

—Es casi imposible no asociar tu nombre con "Color esperanza" (2001) o "Sueños", canciones que parecieron encontrar la fórmula del éxito. A partir de eso, ¿ha sido fácil reinventarte y salir de tu zona de confort?

El éxito de las canciones siempre hay que disfrutarlo. Gracias a Dios, con el pasar de los años han sido muchas las canciones que han sonado. Nunca estuve cómodo quedándome en la zona de confort, mi música siempre ha sido inquieta y tiendo a moverme entre diversos géneros y ritmos, o juntarme con otros artistas. Eso es lo que me gusta y me mantiene.

—Hace poco te presentaste en Lima junto a artistas de diversos géneros y edades. ¿Cómo ves la escena musical de hoy? La mayoría de artistas optan por el reguetón, ¿dirías que es el camino fácil?

Me gusta compartir con diferentes artistas, eso es parte de la música. Este arte es amplio y tiene libertad para que cada uno pueda generar y hacer lo que quiera. El estilo rítmico, lógicamente, tiene impacto porque la gente quiere bailar y moverse, pero tampoco quedan afuera las letras con contenido y mensaje profundo. Eso es lo que a mí me sale al momento de componer. Mantengo ese mensaje en esta canción ["Un poquito"], sobre todo en un contexto en el que nos venden la idea de la abundancia y dicen que necesitamos muchas cosas. Creo que si algo es de buena calidad, con tan solo un poquito podemos ser felices.

—Desde tu posición como artista latino, ¿cómo enfrentas temas importantes como la lucha de los inmigrantes en Estados Unidos o las denuncias de mujeres por violencia sexual en la industria?

Hace tiempo que vengo apoyando causas relacionadas a los derechos de la mujer y la igualdad de género. Creo profundamente en la mujer y en su capacidad. No solo en la idea llevar una familia y ser madre, sino de trabajar y desarrollar el talento que puede tener. Siempre me ha gustado trabajar con mujeres y considero que hoy la información hace que estemos conectados al instante para poder tratar diversos temas que se pueden denunciar al instante. Eso significa un cambio importante para que ciertas cosas dejen de suceder.