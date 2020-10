Conforme a los criterios de Saber más

El intérprete de “Color Esperanza” lanzó su último sencillo “Amanace” en el mes de agosto de este año. El Comercio habló con Diego Torres sobre la experiencia de componer la canción en plena pandemia mundial debido al Covid-19, sus próximos proyectos y su última visita por el Perú.

Luego del relanzamiento de su exitosa canción “Color Esperanza”, Diego Torres comparte su última canción “Amanece” en colaboración con otros artistas como Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. Esta nueva canción busca transmitir un mensaje positivo a cualquier persona que lo escuche, sobre todo en este contexto de incertidumbre debido a la pandemia.

“Es una canción que invita a razonar esto que estamos viviendo pero más internamente como persona, el cómo veníamos, el dónde estamos y a dónde queremos ir. El coro de la canción te abraza y es una linda descripción porque primero busca razonar ciertas cosas que todos tenemos en nuestra vida y también busca darle valor al tiempo. ‘Amanece’ es una oportunidad que está en nosotros aprovecharla. La vida está ahí, nos tenemos que reinventar y re acomodarnos para seguir”, explicó Diego.

La reinvención

“La pandemia nos ha exigido reinventarnos a nosotros como personas. Cada uno en el trabajo que tenga que hacer seguramente también se tuvo que reinventar”, comentó Diego. Asimismo afirmó que gracias a su estudio de música en casa es lo que le ha ayudado a seguir componiendo nueva música y seguir lanzando nuevas colaboraciones. El cantante conversó sobre su evolución como persona durante estos tiempos de pandemia.

“Si bien es el mismo (refiriéndose a el mismo), la esencia es la misma. A lo mejor te reencuentras con otra situación de vida. Creo que veníamos todos como muy distraídos y muy acelerados. (...) Y cuando esto se paró fue ‘¿Cómo es ahora?’ Así que estoy reacomodando las cosas. Por suerte me agarra bien en mi casa, me agarra tranquilo, disfrutando de mi familia que es un gran refugio. Y también, me imagino cómo será el mundo cuando se conecte. El volver a viajar y volver a algo que ahorita ya me empecé a desacostumbrar (por la pandemia). ¡El ser humano es un animal de costumbre! Por ahora, trato de disfrutar esto porque poner energía en querer cambiar algo que no podemos cambiar te desgasta. Es preferible aceptarlo, ser responsable y cuidarnos para que el mundo se vaya reconectando.”

Para el cantante no fue difícil producir ni coescribir la canción a pesar de los retos que se enfrentan durante la pandemia con el distanciamiento social. La canción, también escrita por Jorge Villamizar, fundandor de bacilos, y Macaco, cantautor español, se fue desarrollando de manera fluída. "Al inicio él (Jorge Villamizar) la quería llevar para un lado, yo sentía que la quería llevar por otro en la letra. Él me dio la libertad y me dijo ‘hermano, siéntete con la libertad de hacer lo que quieras' y eso para mí fue una responsabilidad y símbolo de confianza”, confesó Diego.

El tema que además fue producida y co-escrita por Miguel Yadam, cuenta con un video musical, en el cual se ve una propuesta innovadora para estos tiempos de coronavirus. El video empieza con la estética de un noticiero en la que Catalina García y Diego se odian, sin embargo, conforme avanza la canción los personajes tienen una actitud mucho más plena. Vale resaltar que Diego también se incorporó en la dirección de este video musical y comentó sobre cómo surgió la idea.

“Viendo tantos noticieros en este último tiempo por el que estamos viviendo detecto la pantalla partida, uno en un estudio, el otro en su casa, el corresponsal en otro país. Y digo ¿Por qué el video de ‘Amanece’ no puede ser un noticiero? (...) la idea me daba la posibilidad de poder producirlo en estos tiempos porque no necesitas mucha gente. Es un cuadro con una sola persona y con una cámara, entonces era posible hacerlo”, reveló.

Diego Torres: "El ser humano es un animal de costumbre" (Foto: Sony Music)

¿Un héroe en pandemia?

El cantautor argentino también recibe comentarios de gente que ha pasado por la enfermedad de Covid-19, quienes lo agradecen por seguir compartiendo su música y alegrarles el día con mensajes positivos. ¿Cómo te sientes al ver que eres un “Héroe” para muchas personas que están enfrentado esta enfermedad?

Diego: “Más que ‘héroe’ es algo que pasó que no lo tenía imaginado sinceramente. El hecho de poder a través de las canciones generar algo bueno, un estímulo, acompañar la vida de la gente, a veces son momentos buenos y también hay momentos malos y tristes como me he encontrado con muchas historias de vida, me da mucha felicidad. No soy un tipo que anda con un libro de autoayuda. Yo respeto a quién lo hace pero para mí las canciones es un lugar de catarsis en donde puedo escribir y decir cosas. El hecho de hablar de la vida, hablar de cosas que tienen que ver con cosas simples pero profundas, pero con una cadencia rítmica, eso es un balance que me gusta y que naturalmente se me da a mí desde mis primeras canciones”

Recuerdos de Perú

El cantante no dudó en recordar su última presentación en el Jockey Club y su visita por el Perú el año pasado “Fue una noche hermosa y el recuerdo de disfrutar con la gente, con un público, con una energía hermosa. Siempre que voy a Perú disfruto. Disfruto el cariño de la gente, de la frecuencia que tienen el Perú. Me gusta mucho la comida, el buen trato. Siempre que voy tengo mi lugares para ir a comer, para ir a tomar una copa y para disfrutar de Lima”, reveló.

De igual manera, asegura que se vienen muchos más proyectos, muchas más colaboraciones y no descarta la idea de volver a colaborar con Gian Marco. “¡Esa es la idea! Van a venir más canciones y más colaboraciones. No sé con quién. Todo se va ir dando a medida que uno va avanzando. (...) Además con Gian Marco nos une una amistad muy grande y siempre tenemos ganas de hacer cosas juntos", reveló el cantante.

ESCUCHA SU ÚLTIMO SENCILLO “AMANECE”