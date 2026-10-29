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El cantautor argentino se presentará este 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Barranco, con un repertorio que combina sus grandes éxitos y canciones de su nuevo disco.
El cantautor argentino se presentará este 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Barranco, con un repertorio que combina sus grandes éxitos y canciones de su nuevo disco.
Por Ángel Navarro Quevedo

Coti es uno de esos artistas cuyas composiciones suelen ser interpretadas por otros. “Color Esperanza” se hizo himno en la voz de Diego Torres, “Luz de día” se volvió inolvidable con Enanitos Verdes y “Lento” sonó en todas partes con Julieta Venegas, pero todas nacieron de la pluma del rosarino Coti Sorokin, quien primero compuso para otros antes de animarse a cantar. Dos décadas después, ese autor de himnos generacionales regresa a Lima con un concierto el 6 de noviembre de 2026, en el Centro de Convenciones de Barranco.

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