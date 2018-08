Diego Ubierna se lanza como DJ y habla del rentable negocio de los influencers

Luego de casi cinco años de estar alejado de escenarios musicales, el baterista de la fenecida agrupación juvenil Ádammo, Diego Ubierna, se amistó con la música y reapareció como DJ junto al experimentado Gregory Trejo.



"Mi lanzamiento se dio como DJ, inspirado en artistas internacionales como David Guetta o el sueco Avicii. Volví a los escenarios después de casi cinco años, durante la inauguración de una nueva tienda de Adidas, marca que me representa. Regresé como DJ en un proyecto que emprendí con Gregory Trejo (DJ peruano)", aclara el hijo del recordado productor Guillermo Guille.

Junto a Trejo, Diego prepara un EP con cuatro canciones y este 25 de setiembre lanzará el videoclip de uno de los temas: "Happy", el cual será grabado íntegramente en Máncora, Piura.

"El lanzamiento del videoclip de 'Happy' se dará el día de mi cumpleaños. Estoy tomando esta nueva etapa con calma, estoy haciendo solo lo que me gusta", agregó el artista nacional.

Diego y Trejo se conocieron durante una presentación de este último en el Road to Ultra Perú hace cerca de un año. Desde entonces, no han dejado de unir talentos para desarrollar nuevas propuestas musicales.

"Conocí a Trejo de casualidad, tocando en el Ultra. Pensé que era extranjero, pero cuando me dijo que era peruano y empecé a seguirle en las redes sociales, me di cuenta que es un buen DJ que produce las mismas plataformas y tiene el mismo estilo que yo. Y le propuse trabajar juntos", sostuvo Diego.

Gregory Trejo es una de las promesas peruanas dentro de la escena electrónica nacional. Ha desarrollado su talento en Europa y compartido trabajo con los DJ más importantes del mundo.

"Trabajo más de 10 años en Europa, empecé a los 14. He conocido a Martin Garrix, David Guetta, Tiësto... Inicié un montón de conexiones con artistas grandes, llegué el año pasado a Perú por vacaciones y me quedé", comentó Trejo.

Diego Ubierna espera iniciar muy pronto una gira musical internacional con esta nueva propuesta. "Ahora estamos en un momento en que la inspiración es parte del desarrollo", precisó.

INFLUENCER

Ubierna tiene gran influencia y credibilidad en redes sociales. Tiene más de 220 mil seguidores en Facebook y 48 mil en Twitter. En Instagram supera los 138 mil seguidores. Las redes sociales representan para el ex integrante de Ádammo un importante ingreso económico.

"Yo vivo de eso, sigue entrando dinero y sigo hacienda cosas que favorecen a muchas marcas. Un influenciador es una marca y la marca es quien eres tú, por eso no acepto propuestas de productos con los cuales no me identifico", aclara Diego.

"Me gustan las zapatillas, tengo una importante colección de zapatillas, me encanta la ropa y siento que tengo autoridad de hablar de moda o de música, de depresión y de lo difícil que es ser papá joven", aclara.

Formar parte de ese selecto y reducido grupo de influenciadores es rentable y Diego lo sabe. Asegura que ha llegado a firmar contratos anules de 35 mil dólares, solo por usar productos de ciertas marcas.