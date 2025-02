Hace doce años, Salim Vera y Manolo Hidalgo tomaron un nuevo rumbo. Formaron una banda homónima, junto a los mismos músicos de Libido, pero con una dinámica distinta. Ahora, tras el histórico reencuentro de Libido en el 2024, inician otra etapa de reinvención. La esencia sigue intacta, pero el cambio es inminente, incluyendo un nuevo nombre que los diferenciará.

“Por ahora nos llamamos Salim y Manolo, pero este no será nuestro nombre definitivo. Pronto elegiremos uno que refleje mejor nuestra identidad musical y fortalezca la banda como marca. No estoy en contra de nuestros nombres porque los considero hermosos, pero no merecemos un nombre real, uno comercial y coherente con nuestro sonido. De lo contrario, pareceríamos Chyno y Nacho o Wisin y Yandel”, bromea Salim.

“Después del reencuentro con los compañeros de Libido (Antonio Jáuregui y Jeffry Fischman) de hace 20 años, seguimos trabajando, lanzando nuevas canciones y discos. Continuamos con presentaciones, recién estuvimos en Cusco y ahora tocaremos en Lima y Arequipa. Afortunadamente, nuestra agenda nos permite seguir haciendo lo que nos gusta”, destaca Manolo.

¿Reencuentro a la vista?

El éxito de la gira “Libido, la reunión 2024″, que congregó a 42,000 personas en el Estadio Nacional, despertó la esperanza de los fanáticos sobre una posible continuidad del emblemático grupo. Sin embargo, Salim y Manolo han sido claros: aquel reencuentro fue algo excepcional y no marcará el regreso definitivo de la banda.

“Diferencias insalvables, no existe la química musical. Quizás Manolo y yo pensamos distinto, pero no creo que vuelva a darse”, afirma Salim. Para él, la música es evolución constante: “Estoy en contra del estancamiento musical. Un artista debe vivir el presente, no anclarse en la nostalgia. Nos juntamos solo para la gira, nada más. Terminamos en Piura, en diciembre, y hemos vuelto a ser lo que éramos antes de la reunión. Lamentablemente, para muchos nostálgicos, el camino de Libido se acabó”

Por su parte, Manolo coincide en que cada etapa tiene su cierre natural: “La vida sigue y uno debe avanzar en un ambiente en el que se sienta cómodo. Nuestro concierto en el Estadio Nacional fue un pendiente que logramos cumplir, pero ahora seguimos adelante con lo que realmente nos apasiona: hacer música”.

Evolución musical

Tras el cierre de la gira, Salim y Manolo han retomado su camino, con la mirada puesta en la creación de nueva música y la consolidación de su proyecto. Juntos lanzaron un disco de seis canciones “Amar o matar”.

“Hemos hecho carrera con el grupo que tenemos. Nuestro disco ‘Amar o matar’ tiene canciones inéditas como ‘Perú, aún sigo viéndote’ o ‘Mariposas’. Seguimos componiendo y tocando temas que nos apasionan”, cuenta Manolo.

Sin embargo, en sus presentaciones aún incluyen algunos clásicos de Libido. “Tocamos ‘Libido’ canción que le da el nombre a la banda, y con la que cerramos los conciertos. También está ‘Frágil’, canción que tocamos en los Premios MTV; además de ‘Mal tiempo’, ‘Llévame’... Nos gusta reinterpretarlas y enriquecerlas con nuevas canciones, porque tocar lo mismo siempre sería aburrido”, añade Salim, quien se casará el próximo 8 de noviembre con la modelo Claudia Sobenes.

El distanciamiento con Jeffry y Toño

Uno de los puntos más comentados ha sido la relación con los exintegrantes de Libido, Jeffry Fischman y Antonio Jáuregui, quienes enviaron una carta notarial para impedir que sus temas sean interpretados por Salim y Manolo. Entre las canciones prohibidas están: “Hembra”, “Despierta”, Monos”, “Laberinto”, “En esta habitación”, “Tu rostro”, “Tiempos tranquilos”, “Estoy tan gris”, “Invencible”, “Cómo estás”, “Desafiante”, “Sin rencor”, “Salvaciones”, “Criatura misteriosa” y “Vientos y amarguras”.

“Nosotros hace tiempo no tocamos sus canciones por pedido de ellos. Es una pena que hayan tomado esa decisión, pero eso no nos va a detener. En nuestro caso, no les hemos prohibido que toquen nuestras composiciones. Si lo hacen, está bien”, señala Salim. “Nuestro show es impecable, somos excelentes músicos, no tenemos miedo a confrontar el presente tal y como viene. Hacer música, conectar con el público, transmitir emociones pasa por encima del dinero o cualquier tema económico”, añade el cantante.

En cuanto a su relación personal, reconocen que existe un distanciamiento natural. “Cada uno sigue con su vida. Por algo en el pasado nos separamos”, comenta Manolo. “Nos conectamos musicalmente solo en el pasado. Ahora, no”, enfatiza Salim. Mientras tanto, se preparan para sus próximas presentaciones: el 13 de febrero en Yield Rock Bar y el 14 en Arequipa.

Salim y Manolo inician una nueva etapa musical juntos. (Foto: Joel Alonzo) / Joel Alonzo

Salim también aclaró que la cuenta de Instagram de Libido, utilizada para compartir contenido de “Libido, la reunión”, fue renombrada como Salim y Manolo porque originalmente fue creada por ellos.

“La prestamos para el concierto, pero luego la retomamos. Eliminamos fotos y videos porque eran parte de la promoción del evento”, explicó.

Premio Luces

Por otro lado, se mostraron emocionados y satisfechos por la nominación de Libido a los Premios Luces en la categoría Concierto del Año por su show en el Estadio Nacional.

“¡Qué buena noticia! Si es solo una estatuilla, me la quedo yo; si no, la cortamos en cuatro”, bromea Salim. Manolo, entre risas, sentencia: “Esperamos que el público vote por nosotros para volver a juntarnos cuando vayamos a recoger el premio”.

Puedes votar por tus favoritos a los Premios Luces aquí.