Anoche en la presentación de la 2da guitarra signature de nuestro hermano @charlieparradelriego y representando a todos los hijos de la guerra: Difonía, la primera banda de rock del Perú en The NAMM Show, California. Gracias @gibsonguitar , @epiphone y @kramerguitarsus 📷 @abraham_dlrb #difonia #rock #peru