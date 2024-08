“La música es mi vida, me dio fortaleza, soporte emocional y económico, y la coraza para no sentirme menos que nadie. Aunque debo confesar que nunca me han discriminado ni excluido en algo; al contrario, siempre me han ovacionado por este bonito talento que Dios me dio”, comenta orgulloso el cantante.

El Pequeño Gigante de la Cumbia nació y creció en Jaén. La polio le impidió caminar hasta los cuatro años de edad. Durante ese tiempo la rehabilitación jugó un papel importante para mejorar su calidad de vida a nivel físico, sicológico y social.

“Según me cuentan mis padres y mis hermanos mayores, me arrastraba por el piso. Producto de ello, me fracturé la columna. De pequeño no se notaba, pero cuando crecí y pude caminar, la desviación se hizo más notoria”, recuerda. “Hubiera podido morir a los ocho meses, pero Dios no lo quiso así”, reflexiona con gratitud.

Cuando cumplió doce años, Aguilar Fernández fue sometido a un implante de barras de crecimiento para corregir la curvatura de su columna vertebral. Lamentablemente, un año y medio después el implante tuvo que ser retirado luego que su cuerpo rechazara el tratamiento.

l cantante rememora las batallas que libró desde niño. Primero enfrentó la polio, luego luchó por alcanzar el destacado lugar que ahora ocupa en la cumbia, y más recientemente, superó una neumonía que lo tuvo al filo de la muerte.

Gigante de talento

Dilbert mide 1.45 m.. Su estatura, aunque pequeña, contrasta profundamente con su enorme talento musical y la valentía con la que enfrenta cada obstáculo.

“Desde que mi papá me regaló mi primera guitarra a los ocho años, he estado perfeccionando mi arte. En mi barrio y mi colegio en Jaén nació mi pasión por la música. Lo que empezó como un juego, un hobby, poco a poco se convirtió en mi medio de vida. Mi idea inicial era ser ingeniero o doctor, pero el destino me condujo al lugar donde realmente pertenezco”, señala.

Al culminar el colegio, el cantante viajó a la capital para estudiar en la universidad. Ingresó a la Facultad de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero al poco tiempo abandonó la carrera para dedicarse de lleno a sus proyectos musicales.

“Mi papá no quería que estudiara en Lima; se preocupaba por mi físico, por quién me cuidaría y cocinaría. Pero yo siempre fui muy arriesgado y guerrero. Me gusta la adrenalina; quería comerme el mundo, investigar y crecer. Finalmente, dejé la universidad para cantar. Ingresé a un grupo, comencé a ganar dinero, y más de 34 años después, sigo en esto”, comenta con satisfacción.

Dilbert Aguilar es conocido también por su apelativo como el Pequeño Gigante de la Cumbia. (Foto: Hugo Pérez) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO PEREZ

A inicios del 2000, después de formar parte de La Gran Familia de Comas y Agua Dulce, Dilbert creó su propia agrupación llamada Orquesta la Tribu.

“Evolucioné muy rápido. La música me cambió la vida, pero no fue hasta que empecé a trabajar con el productor Nílver Huárac, como parte de la orquesta de planta del programa ‘La Movida de los Sábados’, que mi popularidad realmente despegó. Él siempre me apoyó y me empoderó, fue como un padre para mí”, explica.

Actualmente, tiene más de 350 canciones grabadas y más de 10 álbumes de estudio. Entre sus temas más populares destacan “Mis últimas lágrimas,” “Vuela palomita,” y “Agonía de amor,” entre otros. Como compositor, colaboró en 2001 con la teleserie “Mil oficios,” creando su tema principal, “El rey del recurseo”.

Amor y transformación

Dilbert Aguilar no solo dio que hablar en la música, sino también en el amor. El cantante mantuvo un romance de doce años con la modelo Claudia Portocarrero. Vivieron juntos y decidieron no tener hijos para no truncar la ascendente carrera de Claudia en las pasarelas y la televisión. Aunque la relación parecía muy sólida y estable, finalmente llegó a su fin en el 2012.

“Nos desgastamos y nos separamos de una forma bonita, amable, sin bronca. Nos dimos cuenta de que éramos más amigos que pareja. Ahora, seguimos siendo amigos y familia. Nos llamamos siempre por teléfono”, narra el cantante.

Después de su separación, Dilbert conoció a Jazmín Gutarra, su actual pareja y madre de su última hija. “Después de Claudia tuve varias relaciones, pero cuando conocí a Jazmín, todo cambió. Ella me transformó porque le tengo mucho respeto a la familia, al trabajo y al tiempo que nos queda”, asegura.

Miedo inminente

Dilbert es padre de tres hijas y su mayor preocupación es asegurar el bienestar de su familia. “Tengo mucho miedo a morir y no dejar a mi familia bien posicionada”, confiesa, aclarando que su temor a la muerte se intensificó hace algunos meses, cuando fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital EsSalud de Angamos por un cuadro de neumonía con principio de fibrosis pulmonar.

“Solía automedicarme, pero con el tiempo, esta práctica trajo graves consecuencias. Colapsé debido a una gripe y tos; me medicaba por cuenta propia y, finalmente, mi saturación de oxígeno descendió a menos de 60. Como tengo balones de oxígeno para situaciones de altura, me acostumbré a usarlos regularmente. Fue entonces cuando mi esposa, preocupada, me llevó de inmediato al hospital Angamos. El mismo día de mi ingreso, fui trasladado a la UCI, donde permanecí tres días, seguidos de cuatro días más en Cuidados Intermedios. Fue una experiencia muy dura”, recuerda el cantante.

“Ver a personas fallecer a mi alrededor aumentó mi temor más grande: dejar de existir sin poder realizar mis proyectos. En medio de esta situación, pedí a Dios que me permitiera saber con anticipación cuando llegara mi momento para poder despedirme adecuadamente de mis seres queridos y posicionar mi orquesta en un mejor lugar porque siento que todavía no ha llegado donde tiene que estar”, subraya.

Campaña de vacunación

Cabe destacar que Dilbert Aguilar se unió a otros artistas para grabar la canción de la campaña “Yo sí me vacuno”, la cual alienta a los peruanos a continuar vacunándose. Esta iniciativa busca contrarrestar la disminución de los índices de vacunación en nuestra sociedad, promoviendo la prevención de múltiples enfermedades y resaltando la importancia de la inmunización para el bienestar colectivo.

Complicaciones en su salud

Actualmente, el cantante se encuentra hospitalizado por complicaciones de salud que surgieron hace algunos días, impactando gravemente su estado físico. En un comunicado oficial, La Tribu, agrupación que lidera, informó sobre el ingreso del artista a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pidiendo apoyo y oraciones de sus seguidores en este difícil momento. No se ha revelado el diagnóstico específico.