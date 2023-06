Después de sufrir un accidente en España y ser reconocido como Personalidad Destacada de Buenos Aires, el cantante argentino Dillom siente que lleva la vida de un hombre de 40 años, a pesar de tener solo 22. En su búsqueda de nuevas oportunidades, este viernes 30 el artista más joven de la escena urbana argentina vendrá por primera vez al Perú para participar en la tercera fecha del Festival LIMA 2023, que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Barranco.

Con temas como “Sauce”, “Bicicleta”, “Opa”, “Rocketpowers”, “La primera”, “Pelotuda”, “A$AP” y otros, el argentino Dylan León Masa, que comenzó como beatmaker y es conocido artísticamente como Dillom, asegura que vive dos vidas diferentes. “Tengo dos personalidades distintas, una en el escenario y otra en casa. Cuando subo al escenario, me transformo en otra persona y me gusta asumir ese papel”, menciona el artista que se inspiró en los personajes Slim Shady de Eminem, para crear a Dillom, quien representa todo lo que no se dice, siendo la contraparte del mainstream y el pop en la música argentina. “Veía que todo era felicidad, pero no había una parte cruda que mostrara el lado oscuro de las personas”, explica el artista en una entrevista con El Comercio.

A sus 22 años, el cantante ya cuenta con el reconocimiento de Personalidad Destacada de la ciudad de Buenos Aires

Su gusto por la música lo llevó a concebir un estilo muy característico dentro de la escena musical, lo cual lo mantiene fuera del país en giras o visitas a distintos países, pero Perú no estaba en la lista hasta esta noche. “Tenía muchas ganas de ir a Perú porque cuando fui a España, varios de los asistentes al concierto eran de ese país. Su comida y la gente siempre me dieron ganas de viajar allí, y ahora que puedo, espero pasar un buen momento”, agrega.

Esta aproximación con Perú no solo se limita a sus conciertos, sino que nace de su deseo de conocer de primera mano nueva música. “He escuchado a bandas como Los Saicos y también a Faraon Love Shaidy, quien es un personaje interesante, pero lo que me fascina del Perú es su cumbia andina. No recuerdo el nombre de las bandas, pero sí el sonido de su música”, añade el artista, cuyo estilo abarca desde el rock hasta el trap más clásico. Reconoce que esta diversidad no fue creada de manera consciente, sino que es el reflejo de la música que le gusta, que es muy variada. “Siempre agarro algo y lo aplico a lo mío”, menciona Dillom.

Dillom lanzó en el 2021 su álbum debut "Post Mortem", reconocido como el mejor lanzamiento del año por los medios argentinos

Joven e independiente

Para Dillom, que está preparando un nuevo álbum sin fecha de lanzamiento aún, su edad es algo positivo para su carrera musical. “En los shows tengo más energía y soy dinámico, lo cual ayuda a que el público, que mayormente son jóvenes de mi edad, se sienta representado conmigo cuando estoy en los escenarios”. Sin embargo, también hay desafíos. “Ser joven a menudo implica ser bastante ingenuo, especialmente en una industria que es tan cruel y despiadada, donde hay personas que se aprovechan de tu inocencia y desconocimiento”, menciona el artista, quien desde que tuvo una sesión con Bizarrap hasta ahora, se mantiene como un artista independiente e incluso financia pequeños proyectos de otros artistas emergentes.

A pesar de no firmar con ninguna discográfica internacional o tener grandes patrocinadores, la polémica es parte de la vida de Dillom (el personaje), quien en su última producción, “Ola de suicidios”, dejó claro que puede incursionar en géneros musicales como el rock y causar revuelo al mencionar a la revista Rolling Stone Argentina en la canción. “Durante mucho tiempo pensé, sinceramente, que ponen a cualquiera en la portada de Rolling Stone. Yo protesto en contra de las agendas que la industria tiene. El año pasado lancé un gran disco, viajé por todo el mundo, fui el artista del momento e inclusive el álbum ‘Post Mortem’ fue declarado como el mejor lanzamiento del año. Pensé que merecía estar en la portada por encima de otras personas... pero bueno, el tema lo lancé como broma, no estoy molesto en realidad”, añade el artista.

En el 2019 colaboró con Bizarrap en la BZRP Music Sessions #9

A pocas horas de su concierto en Lima, el artista augura el futuro del concierto de esta noche. “Tengo una vida muy agitada y siempre me ocurre algo en algún lugar. Siento que esta noche algo pasará, aunque no sé qué es”, concluye el cantante, sin saber que Joinnus ya anunció que habrá sorpresas.