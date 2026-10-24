La venta de las entradas para el show del viernes 20 de noviembre se encuentra disponible a través de la plataforma Joinnus. | Foto: Difusión
La venta de las entradas para el show del viernes 20 de noviembre se encuentra disponible a través de la plataforma Joinnus. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro ofrecerá el concierto “Barranqueando a nuestro modo” este viernes 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco.

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