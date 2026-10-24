El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro ofrecerá el concierto “Barranqueando a nuestro modo” este viernes 20 de noviembre en el Centro de Convenciones Bianca, ubicado en Barranco.
TE PUEDE INTERESAR
- Sheyla Rojas reaparece tras derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca y vende jeans a casi S/100
- Miguel Barraza se sincera sobre su salud tras someterse a examen médico: “Estoy bien”
- Samahara Lobatón elogia a Renato Rossini Jr.: “Me trata como me merezco. Es un caballero”
- Magaly Medina ironiza con respuesta de Christian Cueva ante acusación de deuda por panetones
- “Sigo nerviosa hasta ahora”: Ana Paula Consorte muestra el incidente que sufrió en su hogar
Seguir temas