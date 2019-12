Cuando le dijo a su madre que quería estudiar , ella pensó que al poco tiempo cambiaría de opinión. Dejar la carrera de Economía en una de las mejores universidades de Lima había sembrado la incertidumbre sobre su futuro. “Mamá creía que estudiaría un año música y que luego iba a cambiar de interés”, recuerda el joven cantautor peruano Dirk Bornhorst.

“Un día le conté a papá de mis canciones. ‘Tengo que sacarlas, porque siento que son buenas’, le dije”. Al poco tiempo, esas dos frases se convirtieron en la primera piedra para construir sus sueños. Así fue como Dirk grabó la sentida “You’re Mine”. El tema empezó a difundirse en setiembre del año pasado. “A mi padre le gustó tanto que hasta derramó algunas lágrimas. Luego me dijo: ‘Vamos de lleno’”, cuenta.

Desde entonces, su talento ha recibido el apoyo total de su familia. Tanto que este 18 de diciembre presentará su primer EP denominado “For Ever”. Este trabajo consta de cuatro canciones –incluyendo “You’re Mine”–, todas inspiradas en sus propias vivencias.

Dirk vive en Liverpool desde hace siete meses para estudiar música. El cielo gris de la ciudad inglesa le recuerda a su querida Lima.

—Nace un músico—

Entre los 7 y 12 años, Dirk empezó a tocar guitarra clásica. Era lo más cercano a su verdadero objetivo: aprender los secretos de la guitarra eléctrica. Por entonces, el punk y el hard rock eran sus géneros favoritos. La inspiración llegó a los 15 años, cuando escuchó la voz del estadounidense John Mayer. “Hay una canción especial. Se llama ‘Slow Dancing in a Burning Room’, esa canción fue el clic. También está ‘Edge of Desire’. Cuando oí estos temas me parecieron de otro mundo y me dije: ‘Yo quiero hacer cosas así’”. Entonces decidió retomar el instrumento de seis cuerdas. Las primeras letras de su puño y letra no se hicieron esperar.

“Cold Summer Night”, en recuerdo de una relación sentimental, fue su primera canción y es una de las cuatro que conforman el EP que lanzará por estos días. También está “Living in the Grey”, nombre que nos remite directamente a Lima y a su visión de la gris ciudad a la que siempre vuelve. Cierra el cuarteto de temas “Useless”, un retrato de aquellos momentos donde la duda parece apoderarse de nuestras vidas.

A sus 20 años, Dirk lleva siete meses estudiando música en Liverpool. Sabe que la preparación es su mejor arma para triunfar. Sus composiciones, de estilo romántico y honesto, se mezclan con ritmos como el pop y el rock, pero también se perciben ciertas influencias de folk e indie. Aunque por el momento solo ha grabado en inglés, confiesa que tiene canciones compuestas en castellano y que “algunas me gustan hasta un poco más que las de inglés, pero grabarlas es parte de otro proyecto”.