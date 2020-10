El cantautor peruano Dirk Bornhorst estrenó “Before, meanwhile and after”, su primer LP, a través del cual relata su crecimiento personal y búsqueda de identidad como artista, teniendo al pop como principal género compositivo en esta etapa.

Los doce temas que abarcan la producción musical del joven músico plasman sus vivencias como adolescente, las emociones de su primer amor, la incertidumbre ante la elección de su futuro profesional, su aceptación como artista, y la liberación que le brindó la música. Empáticamente propone la asociación de cada canción a un sentimiento.

“Before, meanwhile and after” representa un original proyecto contemporáneo de música latinoamericana, en inglés, el cual podremos disfrutar desde este 30 de octubre en las diferentes plataformas musicales.

Dirk Bornhorst presenta su propuesta en inglés. (Foto: Jorge Luis Segura)

Este estreno viene acompañado además del lanzamiento del videoclip “What Is Love?”, dirigido por Sebastián Rodríguez Larraín. Además, se tendrá accesos al concierto virtual de Live Studio, donde a través de su interpretación y performance, nos aproximará a su proceso creativo y a los valores que promueve con su música.

El concierto lleva el sello de los productores Juan Carlos Fernández y Walter Alarcón, así como de Kevin Avellaneda en la Dirección Audiovisual. El concepto visual del álbum ha sido elaborado por la diseñadora gráfica Laura Fernández Majluf, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Alexander Neumann con la asistencia de Ricky Chávez, y el curador Christian Duarte en la Dirección Artística y Styling.

“Before, meanwhile and after”

1. “Sink”

2. “Cold Summer Night”

3. “Skin N' Bones”

4. “You’re Mine”

5. “Living In The Grey”

6. “Daisy”

7. “Company”

8. “True”

9. “Useless”

10. “What Is Love?”

11. “Over Again”

12. “All I Might Need”