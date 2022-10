Estrella internacional. El músico francés DJ Snake llega a nuestro país por primera vez para brindar un espectáculo este sábado 8 de octubre. Él formará parte del festival Road To Ultra Perú 2022, donde será acompañado por Afrojack, Nicky Romero y KSHMR.

William Sami Étienne Grigahcine, verdadero nombre del artista, nació el 13 de junio de 1986 en la comuna Ermont, ubicada en la ciudad de París (Francia). Su madre es oriunda de Argelia y su padre es francés. Snake creció, según se conoce, en un barrio marcado por las afectaciones sociales.

Desde pequeño, William mostró su interés por la música y el arte. Es así que, durante su adolescencia, se dio a conocer como graffitero. Luego, participó en diversos concursos juveniles de música donde sobresalió gracias a su estilo único.

Sus inicios

Con tan solo 14 años, Étienne empezó su carrera como DJ y adoptó el apelativo ´Snake´ gracias al apodo que le pusieron al saber escapar de las autoridades cuando hacía graffitis en la ciudad. A pesar de la temprana edad donde comenzó, recién a los 19 empezó a producir sus propios temas.

DJ Snake creció sabiendo que quería dedicarse a la música. (Foto: AFP)

Del mismo modo que otros DJs reconocidos, DJ Snake inició tocando en clubes nocturnos de París, siendo uno de ellos el Les Bains Douches. A partir de ahí, iniciaría el progresivo reconocimiento que ha conseguido en la industria.

Con 19 años, conoció al que continúa siendo su manager: Steve Goncalves. Él fue quien lo impulso a empezar su carrera profesional como músico. Es así que, ese mismo año, estrena su primer EP “Sum a Fun” (2005). El proyecto estuvo compuesto por cuatro versiones del tema “Sum a Fun”: original, Schpilkas Remix, DJ Sugar Bear Remix y DJ Snake Trance Remix.

A partir de ahí, empezó a recibir diversas propuestas de trabajo. En 2011 fue productor del álbum “Born This Way” de Lady Gaga, junto a Fernando Garibay, RedOne y DJ White Shadow, entre otros. Gracias a este disco, recibió su primera nominación al Premio Grammy en la categoría de Álbum del año en 2012. Pese a que no ganaron, DJ Snake siguió trabajando con Gaga en “Applause”, “Sexxx Dreams” y “Do What U Want”.

Su debut internacional llegó gracias al sencillo “Turn Down for What” (2013). Esta canción junto a Lil Jon se viralizó poco después de ser publicada y se posicionó en el top 10 de la lisa Billboard. También encabezó las listas de iTunes en diversos países. Este tema se llevó otra nominación al Grammy a Mejor video Musical; además, consiguió la estatuilla en los Premios MTV Video Music Awards por Mejor dirección y el Billboard Music Awards por Mejor canción electrónica.

Ese mismo año, DJ Snake logró reconocimiento por el tema “Bird Machine”, en colaboración con el francés Alesia. El sencillo fue producido por la discográfica Mad Decent, dirigida por Diplo.

Éxitos por montón

Casi un año después, DJ Snake volvió a deslumbrar a sus seguidores con la canción “Get Low”, que forma parte de la banda sonora de “Rápidos y Furiosos 7″ (2015). Con este sencillo, el músico volvió a posicionarse en los primeros puestos de las listas musicales de electrónica.

Ese mismo año, lanza “Lean On”, su colaboración al lado de Major Lazer y MØ, la cual se convirtió en una de las canciones más escuchadas del 2015. Debido al éxito conseguido, DJ Snake es invitado –por primera vez- a presentarse en el famoso festival Coachella. Ahí compartió escenario con otras estrellas como Aluna George, ACDC y Ryan Hemsworth, entre otros.

No sería hasta el año siguiente en que se uniría a Justin Bieber para “Let Me Love You”, un hit que forma parte de su álbum debut “Encore” (2016). Además de posicionarse en importantes lugares de las listas de reproducción a nivel mundial, consiguió múltiples certificaciones de Platino, una de Oro y dos de Diamante.

Es así que, con el reconocimiento internacional, lanza su primer disco “Encore”, trabajo discográfico que incluye catorce canciones, con colaboraciones con diversos artistas como Yellow Claw, Bipolar Sunshine, Moksi, JRY y G4shi. También están otros temas como “Intro”, “Sahara” con Skrillex, “The Half” con Young Thug y “Swizz Beatz”, entre otros.

DJ Snake volvió a convertirse en tendencia durante el final del 2018 gracias a “Taki Taki”, su canción junto a Cardi B, Selena Gomez y Ozuna. Los datos confirmaron que este sencillo superó el éxito alcanzado con “Turn Down for What” y “Lean On”, porque logró más de 40 certificaciones de Platino, 5 de Oro y 5 de Diamante. Además, entró en el puesto 11 de Billboard Hot 100.

Posteriormente, ha lanzado otras canciones como “Try Me” junto a Plastic Toy, “SouthSide” y “Enzo” con Offset y “Loco Contigo” junto a Tyga y J Balvin. A inicios de 2022, estrenó “SG” con Ozuna, Megan Thee Stallion y LISA de BLACKPINK; recientemente, lanzó “Disco Maghreb”.

Primera vez en Perú

El productor francés DJ Snake pisará por primera vez suelo peruano este fin de semana. Él forma parte del esperado evento Road To Ultra Perú 2022 que se llevará a cabo este sábado 8 de octubre. Tras un cambio de locación, la nueva edición del festival se llevará a cabo en La Pelousse del Jockey Club, en el distrito de Santiago de Surco.

La fiesta para los amantes del electrohouse, EDM, dubstep, progressive house y demás géneros volverá al escenario que vio su primera edición en el año 2015. La productora aseguró que para esta nueva edición se utilizará lo último tecnología visual, arquitectura de escenario, sonido, luces y, sobre todo, a las mejores estrellas de la escena electrónica.

El líder del ´line up´ para el Road To Ultra Perú 2022 es DJ Snake, quien será acompañado por Afrojack, Nicky Romero y KSHMR como estrellas del evento. Los cuatro artistas internacionales se harán presentes para que los amantes del electro disfruten el show.

El productor francés DJ Snake es muy querido por los fans del EDM, dubstep y electrohouse. Su talento, como ya hemos visto, lo ha llevado a colaborar con diversos artistas del medio como Justin Bieber, Ozuna, Megan Thee Stallion, J Balvin, Major Lazer, entre otros.

Recordemos que Ultra es una franquicia de talla internacional. Las últimas entradas para la edición 2022 en Lima están a la venta a través de la plataforma web de Teleticket con precios que varían entre S/ 450 y S/ 780.