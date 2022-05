Doja Cat se ha convertido en la artista mujer con el mayor número de nominaciones en la nueva edición de los Billboard Music Awards, optando por 14 galardones de premios a lo mejor de la industria en el último año.

El 2022 parece haberse convertido en el mejor año -hasta ahora- para Doja Cat por los otros reconocimientos que ha recibido por su trabajo musical. Aquí un repaso por lo que ha sido su carrera hasta el momento.

La rapera nacida el 21 de octubre de 1995 en Los Ángeles, California (Estados Unidos) es hija de un matrimonio involucrado con el arte. Su padre Dumisani Dlamini es un actor, compositor y productor de cine de origen sudafricano; mientras que su madre, Deborah Elizabeth Sawyer, es pintora.

Amala Zandile Dlamini, verdadero nombre de la cantante, aprendió a tocar piano y bailaba desde que era niñas. Su hermano se dedicaba al rap y, siguiendo su ejemplo, Doja decidió desarrollar sus habilidades para este género musical.

Una curiosidad que la cantante ha manifestado sobre su nombre artístico. “Doja” está relacionada a su fascinación por la marihuana, ya que ese es un término alternativo para referirse al cannabis; mientras que “Cat” sí se vincula a su cariño por los gatos.

Un repaso por su carrera

Sus inicios en la industria musical se remontan al 2012 en la plataforma de streaming SoundCloud. Doja Cat publicó su primer sencillo “So High”; pero no fue hasta marzo de 2014 que la canción se volvió viral tras firmar un contrato con RCA Records.

Ese mismo año estrenó su EP debut “Purrr!”, junto al videoclip de “So High” que llamó la atención de sus seguidores. Luego de eso, siguió publicando más música tanto en SoundCloud como en YouTube, lo cual generó que las personas empezaran a notar su talento.

Pero fue recién en 2018 cuando publicó su primer álbum “Amala”, en honor a su verdadero nombre. Ese mismo año publicó el divertido videoclip de su canción “Mooo!”, el cual se viralizó en redes sociales y recibió comentarios positivos de artistas como Katy Perry y Chris Brown. “Roll with Us” y “Go to Town” son otras de las canciones incluidas en este disco.

Su primera canción en ingresar al Billboard Hot 100 fue “Juicy”, su colaboración con Tyga lanzada en agosto de 2019. Esta se ubicó en el puesto número 83 y ocasionó que su álbum “Amala” también ingrese en la lista Billboard 200 con el número 162. Ese mismo año, Doja Cat estrenó su segundo álbum de estudio “Hot Pink”, que obtuvo buenos comentarios de la crítica.

En 2020, Doja Cat logró posicionarse en la industria por la viralización de canciones como “Kiss Me More” y “Streets”, los cuales se difundieron a través de la red social Tik Tok. Pero la canción más exitosa fue “Say so”, el remix junto a Nicky Minaj, la cual consiguió la primera posición en el Billboard Hot 100.

La rapera estadounidense alcanzó uno de los mayores logros de su carrera –hasta el momento- en los Premios Grammy 2021. Ella alzó su primer gramófono en la categoría de Mejor actuación de un dúo o grupo pop con la canción “Kiss Me More”, en colaboración con SZA. “Gracias a todos, lo aprecio mucho. Gracias a todos en mi familia, mi equipo, no estaría aquí sin ustedes, sin mis fanáticos. SZA eres todo para mí, eres el talento, eres todo (…) He enfrentado muchas cosas, pero esto significa mucho. Gracias a todos, manténgase a salvo. Cuídense”, dijo en su discurso.

Doja Cat no puede contener las lágrimas al obtener su primer gramófono. (Foto: AFP)

Las polémicas

A pesar de su talento para la música, Doja Cat también se ha visto envuelta en algunas polémicas durante su carrera. En setiembre de 2018, los usuarios de Twitter revelaron que la artista había usado insultos homófobos en 2015. A través de un tweet, ella calificó de “maricón” a los integrantes de la banda Odd Future.

Para intentar defenderse, la rapera señaló que “llamé a un par maricones cuando estaba en la escuela secundaria en 2015, ¿significa esto que no merezco apoyo? He dicho maricón como 15 mil veces en mi vida. ¿Odio a las personas homosexuales? No creo que odie a las personas homosexuales. Ser gay está bien”.

Sin embargo, algunos usuarios no creyeron en su explicación. Incluso, la galardonada actriz Debra Messing expresó su decepción por la respuesta de Doja Cat y le pidió que utilice sus plataformas de mejor manera. Como resultado, la estadounidense se disculpó nuevamente y decidió eliminar sus publicaciones.

Años después, en 2020, su tema “Dindu Nuffin” (2015) se popularizó a través de internet. Pero las personas se dieron cuenta que el nombre del sencillo también es un término que se utiliza para burlarse de los afroamericanos que manifiestan haber sido víctimas de la policía en Estados Unidos. La cantante manifestó nuevamente sus disculpas por el sencillo y recalcó que su objetivo era tergiversar el dignificado original del término. Además, recalcó que no se estaba burlando de la muerte de Sandra Bland, una mujer afroamericana asesinada en 2015.

Doja Cat ha estado envuelta en diversas polémicas durante su carrera musical. (Foto: AFP)

Asimismo, en medio de la pandemia del COVID-19, la artista compartió ´fake news´ sobre el virus calificándolo como “una simple gripe”. Posteriormente, tras contagiarse, pidió disculpas por sus declaraciones e incentivó a sus fanáticos a seguir respetando las medidas.

Su tormentoso paso por América Latina

Doja Cat anunció su llegada a Latinoamérica como parte del acto principal en el conocido Festival Asuncionico, que se iba a realizar en Paraguay entre el 22 y 23 de marzo, y que también contaría con la participación de otros artistas como Miley Cyrus.

Sin embargo, el evento se tuvo que cancelar debido a las pésimas condiciones climáticas. Ante la noticia, la rapera manifestó su molestia y comenzó a responder a sus seguidores a través de Twitter. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había ni una persona en la puerta esperando por mí”, fue uno de los primeros tuits publicados por la cantante.

Tras ello, sus seguidores paraguayos indicaron que estuvieron esperándola fuera de su hotel, pero que ella no se habría acercado a saludarlos. “Esperamos todo el día frente al hotel bajo la lluvia. Nunca saliste ni dijiste nada. ¿Pensabas que íbamos a ir nuevamente al otro día?”, comentó una usuaria de Twitter.

La rapera estadounidense siguió respondiendo a los ataques de los cibernautas. Algunos de sus tweets fueron borrados y otros siguen en su perfil de Twitter. Frente a toda la polémica, la celebridad de 26 años anunció su retiro de los escenarios.

“Se ha ido y ya no me importa una m****. Renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que crean en mí... Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una tonta por haber pensado que estaba hecha para esto, esta es una j**** pesadilla. Dejen de seguirme”, se leía en el post del pasado 25 de marzo. En otro tuit, la joven añadió “esto no es para mí, así que me voy. Cuídense todos”. Incluso, llegó a cambiar su nombre en Twitter a “I quit”, señalando que “renunció”.

This shit ain’t for me so I’m out. Y’all take care. — goggels ;o (@DojaCat) March 25, 2022

Sin embargo, días después se disculpó por su actitud y recalcó que no se alejará de la música. “Puedo viajar, comer buena comida, ver gente nueva, sonreír, crear recuerdos que soñé tener, reír, apoyar a mi familia y a mis amigos, aprender sobre el mundo, y retribuirles a todos gracias a ustedes”, escribió en Twitter.

Posteriormente, tuvo su paso por Brasil donde brindó un par de shows; pero, la artista pidió disculpas por no haber realizado su mejor presentación. “Creo que no he dado a Brasil un espectáculo lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias por venir, los quiero y gracias a Dios mañana tendremos otro espectáculo, lo prometo. Lo haré mejor”.

I don’t think I gave Brazil a good enough show tonight at all and I’m sorry for that but thank you guys for coming out I fucking love you and thank god we got another show tomorrow I promise I’ll do better. 💕🇧🇷 — goggels ;o (@DojaCat) March 25, 2022

La más nominada

Los Billboard Music Awards 2022 premiarán a lo mejor de la industria musical del último año. El evento, que se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, anunció a los nominados y la artista mujer que compite por más galardones es justamente Doja Cat.

La rapera está nominada en 14 categorías, incluyendo las más importantes como Mejor artista, Artista Top Hot 100, Mejor artista de R&B, Mejor álbum de R&B por “Planet Her” y Mejor colaboración por “Kiss Me More” junto a SZA.

Cabe destacar que este domingo 15 de mayo se conocerá cuántos galardones podrá llevarse Doja Cat a casa.