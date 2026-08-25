La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como “Jolene” e “I Will Always Love You”, falleció este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

A través de un video compartido en las redes sociales de la artista, su sobrino Bryan Seaver dejó un mensaje por parte de la familia de Dolly Parton. “Hola a todos, mi nombre es Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy estoy representando a la familia Parton y Owens, anunciando el fallecimiento de mi tía Dolly Rebecca Parton Dean”, dijo su familiar.

“Dolly me llamó y me dijo que quiere descansar en una hermosa cama de peluche de algodón, porque después de una vida llevando pedrería pesada, finalmente merece estar cómoda y tener algo de descanso. Descansa en paz, tía Dolly”, agregó.

El fallecimiento de Dolly Parton pone fin a una trayectoria artística de más de seis décadas, durante las cuales se convirtió en una de las cantantes y compositoras más reconocidas de Estados Unidos. Su nombre quedó asociado a canciones que trascendieron generaciones, entre ellas “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, esta última popularizada mundialmente por Whitney Houston.

La cantante había atravesado problemas de salud durante los últimos meses. Poco antes de su fallecimiento había hablado públicamente sobre sus dificultades físicas y había explicado que estaba recuperándose mientras continuaba trabajando en distintos proyectos.

Hasta el momento, los reportes publicados no indican una causa oficial de muerte. La información disponible señala que Parton había enfrentado diversos problemas de salud, aunque mantuvo durante sus últimos meses una actitud activa frente a su carrera y sus proyectos personales.

Dolly Parton entra en Salón de la Fama del Rock & Roll pese a retiro inicial. (Foto: BRIDGET BENNETT / AFP) / BRIDGET BENNETT

Su legado también trasciende la música. A través de la Dollywood Foundation y su programa Imagination Library, Parton impulsó durante décadas iniciativas destinadas a fomentar la lectura y facilitar el acceso de los niños a los libros.

La muerte de Parton ocurre poco más de un año después del fallecimiento de su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas. Dean murió en marzo de 2025 a los 82 años, una pérdida que la cantante había reconocido como especialmente difícil.