La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER
Por Redacción EC

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como “Jolene” e “I Will Always Love You”, falleció este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

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