Dolly Parton no solo deja un legado de décadas en la música country, sino también se destacó como actriz en la serie “Hanna Montana”. (Foto: Instagram / @dollyparton)
Dolly Parton no solo deja un legado de décadas en la música country, sino también se destacó como actriz en la serie “Hanna Montana”. (Foto: Instagram / @dollyparton)
Por Redacción EC

La cantante estadounidense Dolly Parton falleció a los 80 años en Nashville, Tennessee, según informó su familia a través de las redes sociales. La artista no solo deja un legado de décadas en la música country, sino también conquistó a nuevas generaciones con su participación en la serie “Hanna Montana”.

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