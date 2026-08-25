La cantante estadounidense Dolly Parton falleció a los 80 años en Nashville, Tennessee, según informó su familia a través de las redes sociales. La artista no solo deja un legado de décadas en la música country, sino también conquistó a nuevas generaciones con su participación en la serie “Hanna Montana”.

Aunque la música fue el eje de su carrera, la artista también destacó como actriz. Su debut cinematográfico llegó en 1980 con “9 to 5”, película en la que trabajó con Jane Fonda y Lily Tomlin. Además, participó en producciones como “Steel Magnolias”, consolidando una faceta artística que la llevó más allá de los escenarios.

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Una de sus apariciones más recordadas fue en “Hannah Montana”, la serie de Disney Channel protagonizada por Miley Cyrus. Parton interpretó a ‘Dolly Stewart’, la tía de Miley Stewart, y apareció en tres episodios emitidos entre 2006 y 2011. Su participación le permitió llegar a un público juvenil que disfrutó de su trabajo.

Dolly Parton no solo deja un legado de décadas en la música country, sino también se destacó como actriz en la serie “Hanna Montana”. (Foto: Joel Warren/Disney Channel)

La relación entre Parton y Miley Cyrus también trascendió la ficción. La cantante country fue madrina de Cyrus y mantuvo durante años una relación cercana con la intérprete. Esa conexión convirtió sus apariciones en la serie juvenil en uno de los aspectos más recordados de su vínculo artístico y personal.

Sobre Dolly Parton

La cantante nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee y creció en una familia humilde. Desde muy joven mostró sus dotes para el canto y con el paso de los años construyó una de las carreras más importantes de la música country, convirtiéndose en una figura reconocida a nivel mundial gracias a su voz y su personalidad.

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Entre las canciones más recordadas de Dolly Parton figuran “Jolene”, “9 to 5” y “I Will Always Love You”, esta última convertida también en un éxito internacional gracias a la versión interpretada por Whitney Houston. A lo largo de su trayectoria, Parton vendió más de 100 millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, incluidos 11 premios Grammy.

La cantante estadounidense de música country Dolly Parton falleció a los 80 años, según anunció su familia en redes sociales. (Reino Unido) | Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER

Hasta el momento, los reportes publicados no indican una causa oficial de su muerte. La información disponible señala que Parton había enfrentado diversos problemas de salud, aunque mantuvo durante sus últimos meses una actitud activa frente a su carrera y sus proyectos personales.