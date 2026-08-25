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Resumen

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Cualquiera que hubiera visto a la pequeña Dolly Parton correteando por una casa rural, apretujada entre otros once hermanos, habría necesitado más que una bola de cristal para predecir que, más de cuarenta años después, un peruano la vería llegar en un carruaje dorado. De igual forma, hubiera sido casi imposible predecir que, tras su fallecimiento, cada periódico del mundo escribiría sobre su muerte a los 80 años.

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ObituarioReporta el fallecimiento de un individuo, repasando su vida y sus logros, las controversias en las que hubiera estado envuelto y el recuerdo de las personas que lo conocieron.