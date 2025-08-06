Después de más de dos años de silencio, Dolores Delirio, una de las bandas de culto más influyente del rock peruano, inicia su regreso a los escenarios. La gira “Promesa” arranca este viernes 8 de agosto en Lima, marcando el inicio de una serie de conciertos que recorrerá varias ciudades del país.

Con más de tres décadas de historia, una propuesta sonora intensa y una base de seguidores incondicionales, la banda liderada por Ricardo Brenneisen, quien regresa desde Alemania para reencontrarse con el público, reafirma su lugar como ícono del rock alternativo latinoamericano.

“En todo este tiempo me ha tocado aprender un nuevo idioma, volver a caminar, hacer música conectado a la distancia con Lima y hacer música con amigos nuevos aquí. Y ahora, volver y sentir a ese público maravilloso de DD, eso es algo que no he olvidado y que deseo con ansias volver a sentir”, afirmó Ricardo Brenneisen, vocalista de Dolores Delirio.

Gira Nacional - Tour "Promesa"

08 de agosto – Lima, Centro de Convenciones Bianca

09 de agosto – Arequipa, El Quinqué

16 de agosto – Huancayo, Festival Rock en el Valle

Entradas en los puntos oficiales del festival

22 de agosto – Trujillo, El Estribo Internacional

23 de agosto – Cusco, Rock House

Entradas para Lima, Arequipa, Trujillo y Cusco disponibles en: www.doloresdelirio.pe

La gira nacional será un viaje cargado de emociones y reencuentros, donde volverán a sonar himnos como “A cualquier lugar”, “Aprendizaje”, “Carmen” y “Vértigo”, canciones que marcaron a más de una generación.

Compra tus entradas en: doloresdelirio.