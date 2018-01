Ese inconfundible tono de voz se apagó para siempre. Dolores O'Riordan, la irlandesa que cautivó a generaciones por medio de la agrupación The Cranberries, falleció este lunes a los 46 años de edad, pero dejó un legado que mantendrá en el recuerdo.

El tema más conocido de Dolores O'Riordan, "Zombie", tiene raíces en un drama de la vida real. The Cranberries lanzó la canción en 1994 como protesta a los conflictos que se vivían en Irlanda del Norte y que meses atrás habían causado la muerte de dos menores de edad.

"Esa canción vino a mí cuando estaba en Limerick y la escribí originalmente en una guitarra acústica, tarde una noche. Recuerdo haber estado en mi apartamento, desarrollando el coro, que era pegajoso y suimilar a un himno. (…) Esa fue la canción más agresiva que había escrito. 'Zombie' era muy diferente de lo que había hecho antes", contó la cantautora tiempo después, como cita la web Team Rock.

El tema es uno de los principales de "No Need to Argue", su segundo álbum de estudio, el cual vendió casi 10 millones de copias y donde también destacaron canciones como "Ode to My Family" y "I Can't Be With You".

También en 1994 surgió "Linger", que según Dolores O'Riordan se inspiró en su primer beso.

Tampoco podemos ignorar en este artículo temas como "Dreams" (1993), "Just My Imagination" (1999), "Promises" (1999), "Free To Decide" (1996) o "Ridiculous Thoughts" (1994). ¿Y a ti, qué canción de The Cranberries te marcó?