A principios del 2000, Don Omar era conocido por ser considerado el ‘El rey del reggaetón’. Sin embargo, problemas con la justicia y un retiro temporal lo alejaron del boom que hoy consolida al género urbano a nivel global. Con nueva música en la puerta, el ‘Don’ anuncia su retorno a Lima para el festival Barrio Latino y en entrevista con El Comercio analiza los cambios en la industria y revela hacia dónde apunta.

- La sensación que queda, dos años después de tu retiro, es que uno siempre vuelve a donde es feliz. ¿Eres feliz volviendo a la música?

Así mismo, soy feliz en un escenario conectado con mi público, metido en un estudio creando música nueva, escribiendo, desarrollando el concepto de un nuevo video y todo lo que esto conlleva, pero soy más feliz cuando veo que mis fanáticos están felices con mi regreso y nuevos proyectos.

- ¿Cuánto crees que ha cambiado la escena del reggaetón?

Creo que el movimiento urbano ha ido evolucionando y transformándose con el tiempo, los que empezamos hace dos décadas hemos logrado abrir muchas puertas en las que ahora la nueva generación tiene una llegada masiva, creo que también la tecnología ha ayudado a que podamos llevar nuestro contenido al mundo entero en cuestión de minutos y la nueva escuela ha sabido utilizar las nuevas herramientas excelentemente.

- La pregunta de los cambios iba por el lado de que hoy en día encuentras reseñas de los nuevos discos de reggaetón en diarios como The New York Times, a J Balvin en festivales como Coachella y a Rosalía presentando varios temas en los VMA de MTV. ¿A eso apuntas con tu regreso?

Con mi regreso apunto a nuevas alturas, no quiero ni imitar lo que otros están haciendo ni todo lo que yo mismo ya he hecho, ahora voy por mucho más, voy a impactar a la industria de la música en su totalidad.

- Te fuiste como “The King”, y ahora retornas. Ese trono que ocupabas, ¿sigue allí?, ¿o sientes que alguno de estos nuevos artistas ha tomado la posta?

Un Rey deja el trono de dos formas, cuando abdica o cuando muere y ese no es mi caso.

- Volviste con una canción como “Vacilón” que lanzaste semanas atrás al igual que el feat con Amenazzy “Desierto”. ¿Crees que hoy en día es más fácil o difícil hacer un hit?

Depende de cómo definas un “Hit”, a mí me interesa hacer música de calidad, música que yo disfrute, que conecte con mis fanáticos y que perdure en el tiempo, hacer una canción que pegue hoy y no la recuerden mañana no está en mis planes.

- Hoy en día que el mundo digital nos ha puesto a merced de los números: views en YouTube, likes en Instagram o Facebook y cantidad de nominaciones en distintos premios. Y teniendo en cuenta que te ha tocado vivir ambas etapas con temas como “Dale Don Dale” en tus inicios y algunos años atrás con “Danza Kuduro”. ¿Con qué etapa te sientes más cómodo? ¿Sientes que hoy en día el artista está obligado a hacer buenos números?

Hemos visto que los views, likes y followers se pueden comprar, se ha convertido en un negocio del que me rehúso a participar, a mí me interesa que mi música llegue orgánicamente al mundo entero, que el que la está escuchando elija escucharla.

- ¿Qué te parece el crecimiento de Colombia como nueva casa del reggaeton? (Nicky Jam relanzó su carrera allí, y de Medellín son también J Balvin, Maluma, Karol G, Sebastian Yatra, entre otros)

Colombia siempre ha sido una segunda casa para todos los que hacemos Reggaeton, es un país que siempre me ha acogido como si fuera local, que ha disfrutado de mi música desde el principio y además han demostrado lo apasionados que son, era de esperarse que una generación que creció con nuestra música la sienta propia y contribuya con la misma, creo que están haciendo un gran trabajo.

- ¿Tienes pensado presentar un nuevo disco, salir de gira, grabar nuevos temas con otros artistas? ¿Cuál es tu prioridad hoy en la música urbana?

Ya entregué mi más reciente producción a la disquera y con esto concluye mi contrato con la misma, ahora puedo crear libremente y colaborar con quienes guste, mi equipo de trabajo y yo tenemos grandes planes para el futuro y lo que puedo adelantarte es que viene mucha música.

- La escena musical urbana ha crecido de manera abrumadora en los últimos años, y hay un cambio que es bastante notorio. Cuando arrancaban los dosmiles, la única exponente femenina del reggaetón era Ivy Queen. Hoy las artistas que han irrumpido en la escena son muchas más. ¿Es importante que la mujer asuma más protagonismo en el género urbano?

Ivy Queen no era la única pero siempre fue la que luchó para estar al mismo nivel de los exponentes masculinos del género y eso rindió sus frutos, la hizo reconocida a nivel mundial y abrió el camino por el que hoy transitan mis colegas.

- Volverás al Perú luego de varios años de ausencia y como acto estelar del Barrio Latino, el festival urbano más importante del Perú. ¿Cómo tomas esta responsabilidad?

Más que una responsabilidad lo considero un honor, Perú siempre ha sido un lugar muy especial para mÍ, el público es muy cálido y efusivo, creo que ese será un factor muy importante en mi presentación de Diciembre, regresar el cariño y respeto que los fanáticos Peruanos siempre me han demostrado.

- ¿Te parece importante que hoy en día los artistas de todas las generaciones compartan line up y escenario como en este festival?

Me parece súper interesante poder dar a conocer nuestra música a nuevas audiencias, los artistas nuevos pueden llegar al público de mi generación y nosotros podemos llegar a la generación más joven que está empezando a consumir y conocer el género urbano.

- ¿Qué recuerdos tienes de Perú? En nuestro país nunca dejaste de sonar en discotecas y fiestas, lo que hoy en día ha convertido tu nombre en el sinónimo indiscutible de reggaetón.

Solo tengo buenos recuerdos, a pesar de que la altura complica un poco los shows creo que eso nos hace dar un 110% en el escenario, me declaro fanático de su gastronomía y sobre todo de su gente a quienes les envío un gran abrazo a través de ustedes.

♦Más información

Barrio Latino 5 Sábado 14 de diciembre.

Lugar: Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Entradas a la venta en Joinnus desde 89 soles.

Cantarán también Tito el Bambino, Rakim & Ken-Y, Tony Dize y más