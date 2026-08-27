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Resumen

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Tini Stoessel está pasando por uno de los momentos más duros de su carrera. Los culpables serían miembros de su propia familia.
Tini Stoessel está pasando por uno de los momentos más duros de su carrera. Los culpables serían miembros de su propia familia.
Por Celeste Pérez

Durante años, Alejandro Stoessel fue mucho más que solo el padre de Martina ‘Tini’ Stoessel. Reconocido por décadas en la televisión argentina (dando sus primeros pasos como técnico y escalando posteriormente a director artístico), su apellido siempre estuvo ligado a la producción de la pantalla chica y resaltó detrás de éxitos polémicos como “Patito Feo”. En ese universo, Alejandro también se encargó de acompañar a Martina a sus primeros castings, en una carrera que despegó cuando aún era menor de edad y rápidamente traspasó fronteras.

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