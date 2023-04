Además de intérprete y compositor, Donnie es productor musical y arreglista. Impuso su estilo en canciones como “Tributo a Lisandro Meza” y “Mix macho”. Alejado de la agrupación que impulsó sus inicios musicales, prepara una nueva producción con su propio sello.

─¿Qué te motivó a dejar Hermanos Yaipén después de dos décadas?

Necesitaba hacer algo nuevo que realmente me fortalezca. Sueño con emprender, crecer como persona y profesional. Y sin duda, mi mayor motivación fue mi familia: mis hijos, mi esposa, mi madre. A ellos quiero darles todo lo que merecen.

─Imagino que fue una decisión pensada desde hace tiempo. ¿En qué momento la formalizas?

Cuando entendí que en la orquesta nunca iba a poder tomar decisiones porque eran varios socios. Me sentía frustrado. Esto fue hace tres meses, en Piura. Creo que el calor me sofocó (Risas).

─¿Has pensado en la posibilidad de que el público no acepte tu propuesta como solista?

Siempre está el temor al rechazo del público y ahora más con la existencia de las redes sociales. Sé que no será fácil, pero creo que con dedicación y esfuerzo saldré airoso.

─¿Cómo recibió tu papá la noticia?

Se puso muy triste; pero no le afectó mucho porque ya lo habíamos conversado. Imagínate, fueron dos décadas trabajando juntos. He subido al escenario con Hermanos Yaipén desde que tenía siete años. Luego de tocar y cantar me quedaba dormido debajo del escenario, al costado de las cajas de los pianos.

─¿Qué temas interpretabas a esa edad?

“El baile de la culebra”, que en ese tiempo estaba de moda, y “El baile del gorila”, que lo cantaba Melody. Como la voz todavía no me cambiaba, tenía el registro alto.

─¿Con qué propuestas musicales iniciarás esta nueva etapa?

Quiero hacer una cumbia un poco más bailable, hacer mezclas que me permitan abrir nuevos mercados y llegar a más gente. Me gusta crear, combinar estilos, hacer arreglos diferentes, fusiones, feats.

─¿Está en tus planes hacer un feat con tu primo Christian Yaipén?

Es lo que todos piden (Risas). La idea está ahí, tendríamos que reunirnos para conversar. Somos primos hermanos, hemos crecido juntos. Nuestras familias son muy unidas, hay un cariño grande entre nosotros. Mi mamá es hermana de su mamá, y mi papá es hermano de su papá. Por eso tenemos los mismos apellidos.

─Tras tu salida de Hermanos Yaipén, Moisés Vega ingresó como voz principal del grupo. ¿Crees que fue la mejor opción?

Tengo entendido que han cambiado toda la delantera. Además de él también creo que volvió José Antonio Orejuela y otro más.

─¿Moisés ingresó en tu lugar?

Eso es lo que sacaron los medios, pero no estoy seguro de que sea así, porque su estilo y repertorio son diferentes al mío. Él canta otro tipo de música.

─¿Cuándo lanzas tu nuevo disco?

Solo me falta una canción para terminar toda mi producción que tendrá 10 temas. Saldrá en julio.

─Como antesala, compartiste en tu canal de YouTube, “Peruana de los ojos chinos”, canción de Lisandro Meza versionada en cumbia.

La canción original es “Peruana de los ojos grandes”, pero como mi esposa es chinita, le cambié el nombre. Lógicamente que para grabarla, le pedí permiso al maestro Lisandro Meza. Por suerte tenemos una buena relación con él y con toda la familia Meza, en Colombia. Son amigos muy queridos, bellísimas personas. Lo subimos a YouTube hace 10 días y ya tiene más de 27 mil vistas. También subí la canción “Amantes” y, próximamente, estrenaré “Falsas promesas”, un tema inédito, con composición y arreglos míos.

Carencias

Cuando era niño, mucho antes de involucrarse estrechamente con la música, Donnie Yaipén trabajó vendiendo mantequilla artesanal que su abuela paterna preparaba. Vivió con ella durante algún tiempo, cuando su mamá emigró al extranjero en busca de oportunidades laborales.

“Mi niñez fue un poco complicada. Tenía nueves años cuando mi mamá viajó. Fue en la época en que mi tío Elmer falleció y mi papá salió de Grupo 5. Prácticamente me quedé cuidando a Marcelo, mi hermano menor. Como nuestra situación económica se complicó, trabajé para los gastos del colegio. Mi abuelita me enseñó el valor del dinero. Me dio 10 soles para invertir en mantequilla. Me ayudó a prepararla, luego la vendí. Invertí las ganancias y poco a poco mi dinero fue creciendo. También vendí fruta y trabajé en el astillero de un tío (en la caleta de San José donde se hacen las lanchas)”, recuerda el artista nacional.

─¿Cuándo empiezas a cantar profesionalmente?

Como me gustaba la música, siempre estaba en las presentaciones detrás de mi papá, disfrutando, compartiendo escenario. Pero la primera gira pagada fue cuando tenía once años. Fuimos a la selva, a Rioja, Nueva Cajamarca, Bagua Grande. En total fueron cinco fechas. Viajamos en dos combis. Fue una experiencia muy bonita. En realidad fui a pasear, pero como faltó el percusionista, me pusieron en su lugar. Al principio me costó adaptarme, pero después de tres canciones, ya era un músico más.

─¿Cuánto te pagaron aquella vez?

Fue una propina. Me dieron 10 soles (Risas). Mi papá y mi tío Walter siempre me enseñaron el valor del dinero.

─¿Qué opinas de los programas de canto como “La Voz”? ¿Te gustaría ser entrenador en alguna edición?

Concursé en la primera temporada (2013), cuando estaban ‘El Puma’, Kalimba, Eva Ayllón y Jerry Rivera. Tenía 20 años. Hice mi cola para el casting, conocí mucha gente, tremendos músicos, bellas personas. También conocí a gente de la producción. Fue una bonita experiencia, aunque me puse nervioso. Supuestamente, llegaba canchero, pero cuando pisé el escenario me faltaba el aire, mi corazón estaba a mil. Llegué hasta la etapa de las batallas. Y claro que sí me gustaría ser coach, para incentivar a quienes empiezan en la música, creo que alguna experiencia mía les podría servir.

─Después del éxito de los tres grandes conciertos por los 50 años del Grupo 5, hay quienes aseguran que la cumbia está recuperando vigencia. ¿Qué opinas?

En provincias, la cumbia siempre está vigente. De repente en Lima, no. Lo que cambió es el tipo de producción, ahora está en otro nivel. Trabajar con audiovisual, pantallas led y luces. Siempre que veía eso en otros países, me pregunta cuándo llegará al Perú. Por fin llegó. Al público hay que darle lo que merece porque sin ellos, los artistas no somos nada.

─¿Cuándo será tu presentación oficial como cantante solista?

En mayo, antes de lanzar el disco. Todavía no hay una fecha concreta. Estoy en conversaciones con amigos cantantes de diversos géneros. Será con artistas invitados peruanos y algún amigo del extranjero.

─¿Estará Hermanos Yaipén?

Espero que sí (Sonríe).

