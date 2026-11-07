El cantante peruano Donnie Yaipén interpretará el tema “La cumbia del Papa” junto a su orquesta y la salsera Daniela Darcourt el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, durante la Vigilia de Oración con jóvenes que congregará a más de 50 mil personas ante el papa León XIV.

Esto forma parte de una serie de actividades oficiales que incluyen su participación en el estreno del documental “León del Perú” el martes 10 de noviembre en la Biblioteca Nacional, el encuentro “León vuelve a casa” en la Plaza de Armas de Lima y su asistencia a la misa programada para el viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo.

Donnie Yaipén y el papa León XIV

“Es una linda noticia que he recibido, estamos ya ultimando todos los preparativos y coordinaciones”, sostuvo Yaipén al referirse a la magnitud del evento, y agregó que se siente muy emocionado de participar en este acontecimiento que considera uno de los más importantes de su vida profesional y personal.

Respecto al acceso para el evento principal en el Estadio Nacional, el músico indicó que los jóvenes de entre 16 y 35 años podrán adquirir las entradas gratuitas a partir del lunes 9 de noviembre mediante el portal web de Teleticket.

VIDEO RECOMENDADO: