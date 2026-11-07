La Vigilia de Oración con jóvenes que congregará a más de 50 mil personas ante el papa León XIV en Lima | Foto: EFE / Archivo EC / Composición EC
La Vigilia de Oración con jóvenes que congregará a más de 50 mil personas ante el papa León XIV en Lima | Foto: EFE / Archivo EC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante peruano Donnie Yaipén interpretará el tema “La cumbia del Papa” junto a su orquesta y la salsera Daniela Darcourt el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, durante la Vigilia de Oración con jóvenes que congregará a más de 50 mil personas ante el papa León XIV.

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