El cantante peruano Donnie Yaipén interpretará el tema “La cumbia del Papa” junto a su orquesta y la salsera Daniela Darcourt el próximo jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, durante la Vigilia de Oración con jóvenes que congregará a más de 50 mil personas ante el papa León XIV.
TE PUEDE INTERESAR
- Timoteo se pronuncia tras encuentro de Karina Rivera y María Pía Copello: “Me quedo en silencio”
- Tefi Valenzuela revela que se casará en Cusco para 2027: “Mi suegra diseñará el vestido”
- Victoria de la Fuente habría solicitado dinero a cambio de revelar información sobre Laura Bozzo
- Ethel Pozo confiesa que salió con Bruno Pinasco y revela cómo terminó su acercamiento
- Malú Ferrer responde a John Kelvin tras declararse enamorado: “Nos estamos conociendo”
Seguir temas