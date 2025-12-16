Donnie Yaipén presentó “Las mujeres”, su nuevo sencillo con el que cierra el 2025 y rinde un homenaje a la figura femenina desde la cumbia. El tema propone una mirada de reconocimiento y valoración al rol de la mujer en la vida personal, familiar y social, reforzando un mensaje de respeto y admiración.
“Las mujeres” destaca por una letra que compara a la mujer con elementos esenciales de la vida, como las flores, y plantea reflexiones sobre su importancia a lo largo de la historia.
A través de referencias simbólicas, la canción subraya el papel fundamental que cumplen las mujeres en el desarrollo emocional y humano, un eje recurrente en este nuevo lanzamiento.
El estreno llega acompañado de un videoclip oficial, disponible en el canal de YouTube del artista y en plataformas digitales. El material audiovisual fue grabado en escenarios emblemáticos del norte del país, como las Tumbas Reales de Lambayeque y la playa de Pimentel, aportando un componente cultural e identitario a la propuesta musical.
Además del lanzamiento musical, Donnie Yaipén anunció una fiesta de Año Nuevo 2026, que se realizará el 31 de diciembre en el centro de convenciones Scencia de La Molina, desde las 9 p.m. El evento contará con la participación del Septeto Acarey y la Orquesta Bembé.
El artista adelantó que el espectáculo incluirá lo mejor de su repertorio, como parte de un agradecimiento al público que lo ha acompañado a lo largo del año. Asimismo, señaló que ya trabaja en nuevos proyectos musicales que formarán parte de su agenda para el 2026.
Las entradas para la Fiesta de Año Nuevo 2026 ya se encuentran disponibles a través de Teleticket, con una promoción de preventa que ofrece un 20% de descuento.
