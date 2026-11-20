Donnie Yaipén tenía diez años cuando acompañaba a su padre a los conciertos de los Hermanos Yaipén y cantaba “El baile del gorila” con esa voz aguda que solo tienen los niños. Casi veinticinco años después, el escenario volvió a sorprenderlo. Esta vez no había una multitud esperando bailar una cumbia de amor o desamor, sino miles de jóvenes reunidos para escuchar al papa León XIV. Y allí estaba él, frente al pontífice, tratando de controlar los nervios. Había cantado ante multitudes, pero nunca ante alguien que despertara en él tanta emoción. Aquella noche, confiesa, la música tuvo otro significado.

Después de más de veinte años en los Hermanos Yaipén, Donnie decidió emprender su propio camino como solista. Dejó de compartir los escenarios con su padre para dirigir su propia orquesta y componer sus canciones. Una de ellas, “La cumbia del papa”, nació tras la elección de Robert Prevost como pontífice y terminó convirtiéndose en parte de la celebración por su visita al Perú. Una historia que lo llevó a cantarle a León XIV y que hoy recuerda en conversación con El Comercio como una de las experiencias más importantes de su vida.

“Fue un momento muy grande, muy bonito, por la dimensión que tenía la persona que estaba frente a mí. Ya había tenido la oportunidad de conocerlo personalmente en el Vaticano, pero cantarle fue distinto. Tenía mucho miedo de que algo saliera mal”, recuerda.

Invitación inesperada

Donnie Yaipén había sido convocado para presentarse con su orquesta durante la vigilia juvenil del 12 de noviembre en el Estadio Nacional, donde interpretaría, entre otros temas, “La cumbia del papa”. Lo que no esperaba era recibir una segunda invitación para cantar “Aquí estoy, Señor” junto a Daniela Darcourt y otros artistas, esta vez frente al pontífice.

“Fue una sorpresa. Inicialmente, solo iba a cantarles a los jóvenes con mi orquesta”, recuerda.

La propuesta también sorprendió a Daniela Darcourt. Ambos se preguntaron qué los había llevado a ser elegidos para cantarle al papa, hasta que los organizadores les explicaron que habían revisado sus trayectorias y encontrado un vínculo en común: su vínculo con la fe católica.

“Daniela perteneció al coro de una iglesia cuando era niña. Yo soy integrante de la cuadrilla 16 del Señor de los Milagros y compuse ‘La cumbia del papa’. Nos explicaron que habían averiguado sobre nosotros”, relata.

A ellos se sumaron Ítala y Juanjo, así como integrantes de la familia Ascoy, con una larga trayectoria en la música católica. Reunirlos no fue sencillo. Las agendas y los viajes obligaron a combinar ensayos presenciales con reuniones virtuales para distribuir las estrofas y preparar las armonías.

“En cada ensayo había un sacerdote que nos daba la bendición. Nos decía que debíamos estar preparados espiritualmente porque cantarle al Santo Padre era una misión”, expresa.

Frente al papa

Llegó el momento de subir al escenario. El Estadio Nacional estaba iluminado por miles de celulares y, frente a los artistas, se encontraba el papa León XIV. Donnie recuerda que, pese a la multitud y las cámaras que seguían cada instante de la ceremonia, su atención estaba puesta en el pontífice.

“Imagínate los nervios. Teníamos miles de personas en el estadio, millones viéndonos por televisión, pero estábamos concentrados en el papa. Tenía que salir todo bien”, cuenta.

Antes de salir al escenario, se encomendaron a Dios. Las oraciones, asegura, fueron fundamentales para recuperar la calma y afrontar una presentación que ninguno quería olvidar.

“Las oraciones nos dieron mucha fuerza y seguridad, y nos ayudaron a dejar atrás los nervios”, reconoce.

La cumbia que llegó al Vaticano

La historia de Donnie con León XIV había comenzado mucho antes de aquella noche. En 2025, cuando Robert Prevost fue elegido papa y recordó su vínculo con Chiclayo, el cantante decidió dedicarle una canción. Así nació “La cumbia del papa”, un homenaje musical que pronto comenzó a escucharse en el norte del país y a circular por las redes sociales. Poco tiempo después, llegó hasta la Santa Sede.

“Me escribieron del mismo Vaticano para utilizarla en el primer documental en español que iban a hacer del papa. Yo, lógicamente, di todos los permisos. Para mí fue un honor”, cuenta.

Después llegaron solicitudes de medios de Alemania, España y Estados Unidos interesados en utilizar el tema en producciones relacionadas con el pontífice.

“Yo no les he negado a nadie. Al final, es una canción que se hizo en homenaje al papa y, siempre que sea para ese mismo fin, con mucho respeto hacia él y hacia la gente de fe, no había ningún problema”, explica.

El tema también acompañó distintos momentos de la visita papal al Perú. Donnie lo interpretó en presentaciones públicas y asegura que llegó a escucharlo repetidas veces en los alrededores de la Nunciatura Apostólica.

“Estoy feliz de que la gente haya escogido mi canción como suya. Mucha gente se identifica con ella. Se ha escuchado en todo el Perú, en Chiclayo ha sido un éxito. Creo que el papa la ha escuchado no sé cuántas veces durante este viaje”, comenta.

Encuentro en Roma

Donnie recuerda con especial cariño el 28 de junio de 2025. Aquella fecha ya estaba marcada en su calendario mucho antes de que Robert Prevost fuera elegido pontífice. Desde finales de 2024 había organizado una gira por Europa que incluía una visita a Roma.

La elección del nuevo papa y la popularidad de su canción hicieron posible un encuentro que no estaba en sus planes originales.

“Mi primo trabaja en el Vaticano y, mediante esa conexión, me hicieron el favor de poder pactar una visita. No fue una cita para sentarme a conversar, sino una oportunidad para entregarle una ofrenda”, explica.

El obsequio era un manto elaborado a mano por artesanas de Monsefú, con símbolos y colores vinculados a las tradiciones de su tierra y el nombre del pontífice tejido especialmente para él.

“Le llevé su ofrenda, le pedí su bendición, y nos tomamos una foto”, recuerda.

Pero el momento que más lo sorprendió ocurrió cuando uno de los colaboradores del papa lo presentó de una manera muy particular.

“El padre Edgar le dijo: ‘Padre, él es el chico de la canción’. Y me respondió: ‘¿Qué tal? Mucho gusto’. Entonces me di cuenta de que sí había escuchado la canción. Está pendiente de todo lo que pasa en el Perú”, cuenta emocionado.

Vuelo propio

La música ha acompañado a Donnie Yaipén desde que tiene memoria. Empezó a presentarse con su padre cuando apenas tenía diez años y, desde entonces, los escenarios se convirtieron en parte de su vida cotidiana.

“Me acordaba hace poco de que, desde los diez años, todos los años nuevos los he pasado trabajando. Siempre con mi papá, excepto durante los dos años de pandemia”, relata.

“Cuando me salí de Hermanos Yaipén fue algo muy duro porque me alejé un poco de mi padre en los escenarios. En familia nos vemos cada semana, pero fue una decisión importante para mí. Quise hacer algo mío, algo propio, algo que realmente pudiera dirigir yo”, explica.

Hoy, después de tres años y medio como solista, considera que aquella decisión abrió puertas que probablemente no habría imaginado.

“Tal vez, si hubiera seguido ahí, no hubiera nacido ‘La cumbia del papa’. Porque ahora hago mis propias producciones, mis propias canciones”, reflexiona.

Sin embargo, reconoce que llevar el apellido Yaipén no le garantizó un camino sencillo. Tuvo que ganarse un lugar en una industria donde también destacan agrupaciones como Grupo 5, Hermanos Yaipén y Orquesta Candela.

“Algunas cosas sí fueron más fáciles por el apellido y otras no. Hay lugares donde ya tienen a los más grandes y dicen: ‘¿para qué quiero otro?’. Entonces me ha tocado seguir luchando, haciendo canciones y trabajando”, cuenta.

Hoy, Donnie continúa enfocado en consolidar su carrera como solista y en abrirse camino con nuevas propuestas musicales. Entre sus próximos proyectos figura una producción de cumbias navideñas que reunirá dos canciones inéditas y versiones de temas tradicionales.