Drake mete en problemas a Spotify por publicidad invasiva

El último disco del rapero Drake, "Scorpion", se convertiría en la producción con mejor debut en lo que va del año, y eso quizá gracias a la excesiva publicidad que Spotify le dio al lanzamiento.

La plataforma streaming está en medio de una polémica por haber puesto imágenes de Drake en cientos de carátulas de listas de reproducción, incluso en aquellas donde no debería estar, como la de "Best of british" o "Éxitos de España" (el rapero es canadiense).

Captura de Spotify

En un solo día, los usuarios de Spotify escucharon las 25 canciones del álbum más de 132 millones de veces, según datos de Spotifycharts.

Los que tienen el servicio Premium han protestado públicamente contra el servicio, e incluso algunos de ellos están pidiendo el reembolso de dinero, ya que pagan por no recibir publicidad, como sí sucede con el servicio gratuito.

Otro de los daños colaterales contra Spotify estaría en la imagen de la multinacional sueca frente a sus usuarios, que parece tener prioridad por las multimillonarias campañas como la de Drake, antes de la elección y la protección de la data de los oyentes.