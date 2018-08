Dua Lipa de cumpleaños: repasamos su exitosa carrera | FOTOS

La cantante británica Dua Lipa es una de las artistas más solicitadas del momento y hoy está de cumpleaños. Hacemos un repaso por su corta pero exitosa carrera en la música.



Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995. Sus padres son de Kosovo y fueron refugiados en el Reino Unido. Su curioso nombre se traduce como "amor" en albano. Al inicio no le gustaba, sin embargo, llegó apreciarlo al no necesitar otro nombre artístico.



Dua Lipa es cantante, compositora y modelo. Inició su carrera realizando covers en YouTube. La estrella pop reveló en una entrevista que de pequeña fue rechazada en el coro de su escuela y que eso la hizo sentir insegura sobre su talento para el canto.

En el 2008, regresa a Kosovo con sus padres. En ese país, su papá se dedica a la producción de conciertos de raperos como Snoop Dogg y 50 Cent. Ellos definieron el estilo de Lipa como artista.

Decida a ser artista, la joven se trasladó al poco tiempo a Londres. A los 14 años empieza a subir covers de sus artistas favorito a YouTube. No llegaron a ser muy famosos pero sí lo suficientes para atraer la atención de un manager de Warner Bros que la pone en contacto con productores.

Gracias a su canción "Hotter Than Hell" cierra contrato con Warner en 2015.

Su primer sencillo, "New Love", debutó con buenas críticas. Con su single sucesor, "Be The One", alcanzó los primeros puestos en varios países europeos. Debutó en EE.UU. con gran despliegue publicitario de MTV, y fue nominada a los Europe Music Awards 2016 como mejor artista 'Push'.

En 2017, Lipa entró con "Blow Your Mind (Mwah)" en el Billboard Hot 100, y encabezó el chart "Dance Club Songs".



Recibió el premio de los críticos en los Brit Awards 2017 y obtuvo el galardón a "Mejor Nuevo Artista" de la conocida revista musical británica NME.



El rapero jamaiquino Sean Paul la invitó a participar en su exitoso sencillo "No Lie", y concretaría con el "Scared to be Lonely" de Martin Garrix.

En enero de 2018 Dua Lipa lideró las nominaciones a los premios Brit 2018 y anunció por redes que está trabajando en su segundo álbum.



En mayo, se presentó en la final de la Champions League uno de los eventos deportivos más sintonizados en el mundo. Ese mismo mes también sacó con el dj Calvin Harris el tema "One kiss", en muy poco tiempo se convirtió en uno de los favoritos en YouTube.

Dua Lipa también es una estrella en Instagram. Tiene más de 17 millones de seguidores con los que comparte su día a día.