La tarde del 25 de noviembre, cientos de fanáticos de Dua Lipa ingresaron al Estadio Nacional San Marcos para el esperado concierto de la artista, evento que forma parte de su gira “Radical Optimism Tour” y primera presentación en Lima.

Los alrededores del recinto se llenaron de seguidores entusiastas, muchos con camisetas y atuendos inspirados en la cantante, acompañados por vendedores ambulantes, seguridad y equipo de producción del evento.

A pesar de los intensos rayos solares, muchos seguidores formaron largas colas, manteniendo la emoción y alegría de ver a su artista favorita en un evento cuyas entradas están completamente agotadas.

Dua Lipa en Lima: A qué hora cantará

La cantante de origen británico y albanés, Dua Lipa, se presentará en el Estadio San Marcos como parte de su aclamado “Radical Optimism Tour” este 25 de noviembre.

Y por eso, según la información oficial proporcionada por la producción, los horarios clave de la jornada son:

4:00 p. m.: Apertura de Puertas (Ingreso del público).

Apertura de Puertas (Ingreso del público). 8:30 p. m.: Presentación de Dua Lipa.

Entradas para el concierto de Dua Lipa quedaron agotadas

Dua Lipa en Lima: ¿Cómo ingresar al estadio San Marcos?

Además, se han habilitado tres puertas principales para garantizar un flujo ordenado y rápido de los asistentes, cada una correspondiente a las diferentes zonas de venta:

Av. Venezuela (Puerta 1): Este ingreso está destinado para las siguientes zonas:

Cancha 1 derecha

Occidente 1

Occidente 2

Occidente Central

Av. Amezaga (Puerta 5 y Puerta 6): Este es el ingreso principal para el lado Oriente del estadio y se divide en dos puertas:

Puerta 5: Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial).

Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial). Puerta 6: Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2.

Se recomienda a todos los asistentes ubicar previamente su zona y la puerta de acceso correspondiente para evitar retrasos y aglomeraciones.

Ingresos al estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa

¿Cuál es el setlist para el concierto de Dua Lipa?

El repertorio de Dua Lipa en Lima incluirá una electrizante mezcla de su nuevo material y sus grandes éxitos, de acuerdo a lo que ha interpretado en sus conciertos anteriores, los cuales podrían ser:

“Training Season”

“Levitating”

“Houdini”

“Physical”

“New Rules”

“Don’t Start Now”

“Break My Heart”

“One Kiss”

“Illusion”

Y muchas más...

¿Cuál será la canción peruana que Dua Lipa cantará en Lima?

Además, ha trascendido que, durante el concierto, Dua Lipa interpretará su versión de la cumbia ‘Cariñito’, escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.

Se reveló el misterio. @DUALIPA cantará "Cariñito" en su concierto de este martes 25 en el Estadio San Marcos, tal y como se aprecia en un video de la prueba de sonido.



Fuente del video: Gian Ramírez. pic.twitter.com/0nxuuJoahK — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) November 25, 2025