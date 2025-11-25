Con mucha emoción y expectativa por el concierto de Dua Lipa, sus fanáticas ingresaron al Estadio San Marcos | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Con mucha emoción y expectativa por el concierto de Dua Lipa, sus fanáticas ingresaron al Estadio San Marcos | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Fanáticos de Dua Lipa ingresando al Estadio San Marcos en la zona Norte | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Vestidas con camisetas temáticas y sus mejores prendas, los seguidores de la cantante británica podrán verla por fin este martes | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Largas filas se formaron en los exteriores del Estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Otra seguidora de Dua Lipa ingresando al Estadio San Marcos| Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Vestidas con camisetas temáticas y sus mejores prendas, los seguidores de la cantante británica podrán verla por fin este martes | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Muchos de los fans de Dua Lipa aceleraron el paso para ingresar al Estadio San Marcos y lograr las mejores ubicaciones | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Largas filas se formaron en los exteriores del Estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
  • Un fanático sostiene un marco de fotografías que tiene el diseño personalizado del concierto de Dua Lipa | Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec
Redacción EC
La tarde del 25 de noviembre, cientos de fanáticos de ingresaron al Estadio Nacional San Marcos para el esperado concierto de la artista, evento que forma parte de su gira “Radical Optimism Tour” y primera presentación en Lima.

Los alrededores del recinto se llenaron de seguidores entusiastas, muchos con camisetas y atuendos inspirados en la cantante, acompañados por vendedores ambulantes, seguridad y equipo de producción del evento.

A pesar de los intensos rayos solares, muchos seguidores formaron largas colas, manteniendo la emoción y alegría de ver a su artista favorita en un evento cuyas entradas están completamente agotadas.

CONOCE MÁS: Dua Lipa comparte emotivo mensaje antes de su concierto en Lima: “Vamos, Perú”

Dua Lipa en Lima: A qué hora cantará

La cantante de origen británico y albanés, Dua Lipa, se presentará en el Estadio San Marcos como parte de su aclamado “Radical Optimism Tour” este 25 de noviembre.

Y por eso, según la información oficial proporcionada por la producción, los horarios clave de la jornada son:

  • 4:00 p. m.: Apertura de Puertas (Ingreso del público).
  • 8:30 p. m.: Presentación de Dua Lipa.
Entradas para el concierto de Dua Lipa quedaron agotadas
Dua Lipa en Lima: ¿Cómo ingresar al estadio San Marcos?

Además, se han habilitado tres puertas principales para garantizar un flujo ordenado y rápido de los asistentes, cada una correspondiente a las diferentes zonas de venta:

Av. Venezuela (Puerta 1): Este ingreso está destinado para las siguientes zonas:

  • Cancha 1 derecha
  • Occidente 1
  • Occidente 2
  • Occidente Central

Av. Amezaga (Puerta 5 y Puerta 6): Este es el ingreso principal para el lado Oriente del estadio y se divide en dos puertas:

  • Puerta 5: Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial).
  • Puerta 6: Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2.

Se recomienda a todos los asistentes ubicar previamente su zona y la puerta de acceso correspondiente para evitar retrasos y aglomeraciones.

Ingresos al estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa
¿Cuál es el setlist para el concierto de Dua Lipa?

El repertorio de Dua Lipa en Lima incluirá una electrizante mezcla de su nuevo material y sus grandes éxitos, de acuerdo a lo que ha interpretado en sus conciertos anteriores, los cuales podrían ser:

  • “Training Season”
  • “Levitating”
  • “Houdini”
  • “Physical”
  • “New Rules”
  • “Don’t Start Now”
  • “Break My Heart”
  • “One Kiss”
  • “Illusion”
  • Y muchas más...
MÁS INFORMACIÓN: Dua Lipa en Perú: ¿A cuánto asciende la fortuna de la reconocida cantante?

¿Cuál será la canción peruana que Dua Lipa cantará en Lima?

Además, ha trascendido que, durante el concierto, Dua Lipa interpretará su versión de la cumbia ‘Cariñito’, escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.

