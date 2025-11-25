Dua Lipa
La tarde del 25 de noviembre, cientos de fanáticos de Dua Lipa ingresaron al Estadio Nacional San Marcos para el esperado concierto de la artista, evento que forma parte de su gira “Radical Optimism Tour” y primera presentación en Lima.
Los alrededores del recinto se llenaron de seguidores entusiastas, muchos con camisetas y atuendos inspirados en la cantante, acompañados por vendedores ambulantes, seguridad y equipo de producción del evento.
A pesar de los intensos rayos solares, muchos seguidores formaron largas colas, manteniendo la emoción y alegría de ver a su artista favorita en un evento cuyas entradas están completamente agotadas.
CONOCE MÁS: Dua Lipa comparte emotivo mensaje antes de su concierto en Lima: “Vamos, Perú”
Dua Lipa en Lima: A qué hora cantará
La cantante de origen británico y albanés, Dua Lipa, se presentará en el Estadio San Marcos como parte de su aclamado “Radical Optimism Tour” este 25 de noviembre.
Y por eso, según la información oficial proporcionada por la producción, los horarios clave de la jornada son:
- 4:00 p. m.: Apertura de Puertas (Ingreso del público).
- 8:30 p. m.: Presentación de Dua Lipa.
Dua Lipa en Lima: ¿Cómo ingresar al estadio San Marcos?
Además, se han habilitado tres puertas principales para garantizar un flujo ordenado y rápido de los asistentes, cada una correspondiente a las diferentes zonas de venta:
Av. Venezuela (Puerta 1): Este ingreso está destinado para las siguientes zonas:
- Cancha 1 derecha
- Occidente 1
- Occidente 2
- Occidente Central
Av. Amezaga (Puerta 5 y Puerta 6): Este es el ingreso principal para el lado Oriente del estadio y se divide en dos puertas:
- Puerta 5: Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial).
- Puerta 6: Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2.
Se recomienda a todos los asistentes ubicar previamente su zona y la puerta de acceso correspondiente para evitar retrasos y aglomeraciones.
¿Cuál es el setlist para el concierto de Dua Lipa?
El repertorio de Dua Lipa en Lima incluirá una electrizante mezcla de su nuevo material y sus grandes éxitos, de acuerdo a lo que ha interpretado en sus conciertos anteriores, los cuales podrían ser:
- “Training Season”
- “Levitating”
- “Houdini”
- “Physical”
- “New Rules”
- “Don’t Start Now”
- “Break My Heart”
- “One Kiss”
- “Illusion”
- Y muchas más...
MÁS INFORMACIÓN: Dua Lipa en Perú: ¿A cuánto asciende la fortuna de la reconocida cantante?
¿Cuál será la canción peruana que Dua Lipa cantará en Lima?
Además, ha trascendido que, durante el concierto, Dua Lipa interpretará su versión de la cumbia ‘Cariñito’, escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.
VIDEO RECOMENDADO:
Contenido sugerido
Contenido GEC