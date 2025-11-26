3 / 9

Durante su concierto en el Estadio San Marcos, Dua Lipa invitó al escenario a Mauricio Mesones para interpretar el clásico de la cumbia peruana, "Cariñito﻿". Se trata de la composición de Ángel Aníbal Rosado, que fue grabada originalmente por Los Hijos del Sol. “Representa nuestra música y nuestra cultura”, aseguró Mesones en una transmisión en vivo. (Foto: Raúl Umeres)